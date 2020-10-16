Защита назвала сфабрикованным дело о группировке боевиков ИГ* в Чечне

16 октября 2020, 12:08

Трех жителей Наурского района после задержания пытали и заставили оговорить себя признанием в создании вооруженной группировки и клятве лидеру террористической организации, рассказал представитель защиты. Близкие подсудимых также сочли дело сфабрикованным.

Дело троих жителей станицы Савельевская Наурского района Чечни — Хасана Исламова, Турпала-Эли Демельханова и Микаила Газимагомадова рассматривается в Заводском суде города Грозного. Их обвиняют по статьям об организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем и незаконном обороте оружия (статьи 208 и 222 УК РФ), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.

«Якобы (обвиняемые) втроем образовали незаконное вооруженное формирование, которое заключалось в наличии у них трех гранат […] Плюс некий абстрактный план по нападению на сотрудников правоохранительных органов. Ни места, ни времени, никакой конкретики там нет. Пострадавших и потерпевших тоже нет […] А подтверждение того, что они объединились — это клятва верности (лидеру ИГ*) Абубакру аль-Багдади […] Замечу, что в делах у (некоторых обвиняемых в Чечне) появляется идентичная клятва: мне показывал один адвокат, чей доверитель был задержан в апреле, что в их деле была абсолютно идентичная клятва», - пояснил Пискунов, который выступает в этом деле как один из представителей защиты.

Он добавил, что последнее заседание по делу состоялось 15 октября. Кроме него, на процессе присутствовали трое адвокатов, около 20 родственников обвиняемых, а также переводчик, потому что «подсудимые не очень хорошо говорят по-русски», отметил правозащитник.

«Заседание шло час. Допросов в этот день не было, со стороны обвинения все допросы уже проведены. Сейчас идет исследование документальных доказательств — протоколов осмотров, экспертиз и т.п. 15 октября прокурор зачитывала протокол осмотра вещественного доказательства. Это выглядело достаточно смехотворно. Люди в зале начали посмеиваться, улыбаться. По этому поводу прокурор даже обратилась к судье с замечанием о том, что над ее выступлением смеются», - сообщил Пискунов.

Подсудимые заявили о пытках и о постановочном характере доказательств обвинения

По его словам, подсудимых задержали в рамках массовых арестов, которые проходили в феврале 2019 года в Наурском районе. «Тогда было задержано несколько десятков человек. Сейчас обвиняемым по 21-22 года, а когда их задерживали, им было по 19-20 лет. Из этих задержанных выбрали их троих, чтобы их раскручивать на какое-нибудь уголовное дело, чтобы повысить раскрываемость», - заявил Пискунов.

Он утверждает, что пытать обвиняемых начали еще в одном из отделом силовой структуры. «Сначала их денек подержали в (в отделе силовой структуры). Избиения начались уже там, но все основные мучения были в здании (другой силовой структуры). Их доставили туда, около недели пытали, довели их до состояния, когда они готовы в чем угодно признаться, и затем передали их в (другой отдел силовой структуры). Там решили, что они будут незаконным вооруженным формированием (НВФ). В течение примерно полутора месяцев они незаконно находились в )(отделе силовой структуры), и к ним периодически приходили родственники, приносили им еду, одежду и пару раз их даже видели непосредственно вживую в этом (здании силовой структуры)»», - заявил Пискунов.

Столько долгое пребывание в отделе силовой структуры правозащитник связывает с тем, что силовики ждали, когда сойдут следы избиений. Пискунов отметил, что между датами, когда Исламова, Демельханова и Газимагомадова фактически задержали и датой официального оформления их в СИЗО — «гигантский пробел».

«В реальности Хасана задержали 2 февраля, Микаила и Турпал-Эли — 3 февраля, по документам же - 1 марта, в рамках доследственной проверки, то есть уголовное дело еще не было возбуждено. Якобы по наводке (силовики) приходят в заброшенный дом на окраине города и находят там эту троицу, якобы они там жили и у них там флаг ИГ*, клятвы верности, три гранаты, полный набор запрещенной литературы и запрещенных видеороликов и прочее. С понятыми, без адвокатов. Фотографируют, что там происходит, делают протокол осмотра и изымают эти гранаты. Доставляют парней в (отдел силового ведомства), в рамках этой всё еще проверки их опрашивают. Не допрашивают, а опрашивают — соответственно, адвокатов там нет. Они дают показания о том, что являются участниками НВФ, хотели убивать сотрудников правоохранительных органов и т.д. И после того, как у них изъяли гранаты, после того, как они дали признательные показания - ничего не происходит! Не возбуждается уголовное дело, не происходит никакого задержания», - сообщил Пискунов.

В суде, добавил правозащитник, один из допрошенных силовиков заявил, что подсудимых 1 марта, после опроса в отделе силового ведомства, отпустили. «И месяц они шатались непонятно где. А дело возбудили только в апреле. И как их задержали — непонятно. (В материалах) нет такого, что они пришли и сдались, или к ним приехали и задержали - вообще нет никакой информации. И никто не может из сотрудников объяснить, как в итоге все трое оказались снова в руках (силовиков). Просто вот их отправили в СИЗО в апреле — и всё. Официально они (находятся под стражей) с 1 апреля, а по факту они продолжали находиться в (отделе одного из силовых ведомств), то есть их вывезли, сфотографировали в заброшенном доме, разложив все эти книжки, и отвезли обратно в (отдел)», - полагает Пискунов.

Признательные показания обвиняемые, по их словам, дали под пытками, а сейчас молодые люди всё отрицают, уточнил он. В «Комитет против пыток» родственники подсудимых обратились в сентябре 2019 года. «Мы добиваемся возбуждения уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ). По практике Европейского суда по правам человека, если человек, будучи фактически похищенным, длительное время где-то содержится, его статус никак не оформляется - ему не дают контактировать с адвокатом, с родственниками, никакой связи с внешним миром он не имеет - то это является нарушением статьи 3 (Европейской конвенции по правам человека – «запрещение пыток»). Это по практике ЕСПЧ считается пыткой. И само похищение — оно было осуществлено в любом случае с применением насилия, против их воли. Если бы насилия не было, они могли бы оттуда, из того места, где они находились, выйти», - пояснил Пискунов.

Правозащитник назвал доказательства неправомерного удержания обвиняемых силовиками

Он отметил, что есть немало доказательств того, что силовики удерживали обвиняемых парней неправомерно. «Во-первых, факт задержания подтверждается многими людьми — родственниками, соседями. Они были доставлены в отдел (одного из силовых ведомств), а часть людей, также задержанных в этот период, оттуда были отпущены, и они подтверждали, что эти трое были там, среди задержанных. И по (другому отделу одной из силовых структур) есть доказательства, что они там находились в течение длительного времени - их там видели родственники», - добавил он.

Пискунов отметил, что доказательств пыток подсудимых у защиты нет. «По пыткам, к сожалению, непосредственно доказать не получается, что их пытали. Из-за того, что они длительное время находились в (здании силовой структуры), следы и синяки сошли, и подтвердить четко, что пытки были, уже не получается. Но факт незаконного удержания, на наш взгляд, очевиден. Ну и плюс эта бредовая ситуация, когда их ловят с гранатой, с флагами, они дают признательные показания и их отпускают. И те якобы месяц гуляют где-то. Возможно, это было связано как раз с тем, что 1 марта ребята были еще слишком избитыми, и они решили пока не отправлять их в СИЗО, так как там бы были зафиксированы телесные повреждения», - сказал правозащитник.

По его словам, заявление о пытках обвиняемых все равно было подано, проверки по ним начались еще в июне 2019 года. По заявлению Табарик, матери Хасана Исламова, дело до сих пор не возбуждено, добавил Пискунов. Когда в дело вступил «Комитет против пыток», также было подано заявление о преступлении. «Но проверки по пыткам прекращаются и вновь возобновляются - это происходило уже неоднократно. «Пока мы не подключились, они не опрашивали даже самих ребят, только родственников. Со слов парней, добиваясь признательных показаний, их по несколько часов избивали и пытали током», - заявил Пискунов.

Хасана Исламова обвиняют в то, что он в марте 2013 года собирал металлолом в Заводском районе Грозного, где, по версии следствия, нашел три гранаты, пояснил адвокат Шамиль Гатаев. «В марте 2013 года ему было 14-15 лет, он был подростком, учился в школе в Наурском районе […] Человек никогда не был в Грозном, учился без отрыва в школе, и этот факт мы будем доказывать, показывать суду несостоятельность утверждений (обвинения)», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

По его мнению, «давать какие-то комментарии по этому делу пока преждевременно». «Мы только начали. Мы еще свои (защиты) доказательства не предъявили и не исследовали, и говорить о чем-либо на данном этапе преждевременно», - считает адвокат.

Близкие подсудимых рассказали подробности их жизни

Отец Исламова Данисултан Тунжаханов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что его сын - очень дружелюбный и безобидный человек, и что он считает обвинения сфабрикованными. «Ночью, в 23.40, 3 февраля, зашли несколько человек, с постели подняли (сына), похитили. Мы тогда (3 февраля) все были дома. Сфабриковали дело. Год и девять месяцев почти сидит. Никогда в жизни он никакого отношения к этим боевикам, к этой войне не имел. Он далек от этого на тысячи километров - и от политики, и от войны. Он дружелюбный, безобидный человек - это вам любой в селе скажет», - рассказал он.

Тунжаханов добавил, что у Хасана есть брат-двойняшка, оба они учились на сварщика в Волгограде. «Отучились, и их откомандировали куда-то на Каспий, на буровую вышку. Они там какое-то время проработали, потом вернулись в Волгоград, распределения оттуда не было, он ждал, ждал, потом приехал. Один сын там остался, а Хасан приехал. И со мной по селу строительством занимался. Никуда не выходил, ни разу он в одиночку в городе (Грозном) не был. Ему приписывают, что он в 15 лет металл собирал, где-то в городе или за городом, и там якобы нашел гранату и хранил ее. Он никогда не бывал (в Грозном) самостоятельно», - уверяет Тунжаханов.

По его словам, Хасан плохо говорит на русском языке, поэтому никакие иностранные брошюры изучать не мог. «Мы никогда не были против власти, против Кадырова. Мы еле-еле концы с концами сводим: работы нет, мы тут пытаемся выжить, не до политики», - заключил отец.

Турпал-Эли Демельханов жил с отцом, его родители давно развелись, не выдержав уголовного преследования сына, отец Турпал-Эли умер, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» тетя молодого человека Заза.

«Мой покойный брат видел, как забирают его сына. При нем это было, 3 февраля 2019 года. Просто забрали ни за что, ни про что. Сказали: сейчас мы его вернем. Забрали в тот день — и с тех пор (сидит), и еще двое (обвиняемых) […] Они там и вирусом переболели, сидели бледные, другому (подсудимому) «скорую» не раз вызывали, ему часто плохо. И наш тоже — похудел, побледнел», - пожаловалась женщина.

Отец Турпала-Эли умер от инсульта в 53 года, добавила она. «Мой брат умер в 53 года, не выдержав того, что с его сыном происходит. У него был инсульт, он умер в реанимации. Потому что он не мог это всё переносить. Его имя скажут, Турпал, а у него (отца) слезы текут. Ни с кем не мог даже разговаривать, у него такая депрессия жуткая была. Он его единственный сын. И на этом фоне умер, в феврале этого года. 14 февраля как раз было заседание, и брат умер. Несправедливость переживать очень тяжело», - сказала Заза.

По словам тети, Турпал-Эли - «домашний ребенок». «После школы работал в совхозе разнорабочим, подмастерьем. Есть какая работа — работал, то окно заменить, то плитку положить, нет работы — так дома сидел», - добавила она.

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