Обращением к Ломаеву продолжен тренд воздействия на инакомыслящих через родных

24 сентября 2020, 19:05

Бывшая супруга проживающего в Финляндии чеченского блогера Мусы Ломаева не по своей инициативе записала оскорбительное видеообращение к нему, продолжив практику публичных порицаний как метода воздействия на инакомыслящих через родню в Чечне, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", в соцсети Instagram вечером 23 сентября было опубликовано видеообращение к эмигрировавшему в Финляндию блогеру Мусе Ломаеву от его бывшей жены. Женщина, оскорбляя Ломаева, заявила, что он не заботится о родственниках в Чечне и не имеет морального права критиковать власти республики. Читатели чеченских Instagram-пабликов сочли недопустимым публичную критику бывшего мужа и высказали предположение, что обращение записано под давлением.

22 сентября Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить Мусе Ломаеву 50,5 тысячи евро за пытки, которым он подвергся в Чечне в 2004 году. Незадолго до решения суда, 10 сентября, в Финляндии был задержан подозреваемый в подготовке покушения на Ломаева. Блогер взят правоохранителями под охрану и снизил активность в своем YouTube-канале с критикой властей Чечни.

Бывшая супруга Ломаева записала видео под давлением, предположил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. Он считает, что женщину "вряд ли пытали, но создали такие условия, что лучше было бы произнести речь".

"История с матерью, к которой пришли вооруженные люди, добавляет правдоподобности этой версии. Видео, где кто-то отказался от сына, кто-то сказал, что порочит род, кто-то изменил - стали рутинными для Чечни. Любая информация, которая приходит из региона, вызывает сомнения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

В апреле 2019 года в дом к матери Ломаева в Грозном ворвались вооруженные люди в масках и камуфляже, назвавшиеся "кадыровцами". Угрожая расправой, они потребовали подписать некий документ, текст которого не показали, но женщина отказалась, сообщается в опубликованной "Кавказским узлом" справке Правозащитного центра "Мемориал". Жители Чечни неоднократно публично критиковали своих родственников, высказывавших оппозиционные взгляды. Так, в сентябре участники схода в Урус-Мартане в оскорбительной форме раскритиковали своего родственника, главу правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева, и, заявив о верности "падишаху", потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. В свою очередь, отец модератора оппозиционного Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева записал видеообращение, в котором заявил, что отрекся от сына.

Выступление Мусы Ломаева на российском телеканале "Дождь" и его призывы найти и наказать виновных в пытках подогрели ненависть недругов блогера, считает Алексей Малашенко.

"Теперь в глазах чеченцев Ломаев – праведник, борец с несправедливостью, а с точки зрения его противников, он должен выглядеть негодяем. И интервью определенно подпортило представляемый официально негативный внешний облик Ломаева, обелило блогера", - отметил он.

23 сентября Муса Ломаев заявил в эфире "Дождя", что обращался в ЕСПЧ не ради компенсации, а для установления справедливости. "Я потерял слух, у меня контузия, сломаны ребра, поврежден позвоночник. Я хромаю на одну ногу, у меня отбиты все внутренние органы - все эти травмы я получил 26 лет назад, и все это по сегодняшний день живет со мной. Поэтому 50 тысяч - это ничто", - сказал он. Ломаев также разместил на своем YouTube-канале обращение, в котором выразил надежду на наказание всех виновных в пытках, которым подвергся.

Политолог Дмитрий Орешкин также считает, что на бывшую жену Ломаева могли оказать давление, и не исключил, что это связано с выступлением блогера на "Дожде". "Если бы Ломаев сидел и не высовывался, то кто бы его атаковал? Но он высунулся и получил, что называется, «ответку». Они решили найти бывшую жену, справедливо полагая, что ее можно запугать. Плюс наверняка у нее есть чисто человеческие претензии к бывшему мужу. Ей сказали: чем серьезнее будут оскорбления, тем и тебе лучше. Впрочем, главное в этой истории то, что в Чечне из любого человека можно сделать все, что угодно: из наблюдателя на выборах – котлету, из политического оппонента – покойника, из критика – клеветника. И если что-то из Чечни приходит, то всерьез не воспринимается", - указал Орешкин.

Он также отметил, что видеообращение бывшей жены Ломаева, исходя из его содержания, направлено на дискредитацию блогера в глазах чеченцев. "Это не попытка возражать блогеру по существу, а концентрация на авторе: мол, он не мужчина, да и племяннику не помогает", - сказал Дмитрий Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

По оценке Орешкина, такая критика Ломаева не будет иметь эффекта. "Большинство населения Чечни – это понимающие люди, которым ясно, что по закону что-то оплачивать племяннику Ломаев не должен. В то же время мужчина растит своих детей и полностью обеспечивает. Кроме того, чеченцы понимают, что от обиженной женщины можно много чего услышать. Подобные оскорбления – это работа на уровне XIX века, когда важно было дискредитировать человека в глазах односельчан. Так что это обращение – диагноз составителей письма, которые так мыслят и воспринимают свой народ на примитивном уровне. Самому Ломаеву наплевать - он уехал и живет в цивилизованном европейском государстве. У него одна проблема - киллеры", - заключил Дмитрий Орешкин.

Блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, жалуются на регулярно поступающие угрозы. При этом в августе Кадыров анонсировал создание национального агентства для помощи "хорошим" чеченцам в Европе. Агентство готово оказать разнообразную помощь проживающим за границей выходцам из Чечни, но они должны "следить за своим языком", заявил глава Чечни.

Бывшая жена настроена против Ломаева, поскольку ему удалось вывезти с собой их общих детей, и инициаторы видеообращения могли этим воспользоваться, указала председатель комитета "Гражданское содействие" .

"Самый быстрый способ [давления на Ломаева] – это обратиться к его бывшей супруге, чтобы та выступила против бывшего мужа, если она живет в Чечне. Это легко. Я вполне допускаю, что в данном случае на женщину не пришлось оказывать давления. Вполне возможно, что женщина испытывает к Ломаеву недобрые чувства, чем не преминули воспользоваться третьи лица. Она вполне могла нанести вред Ломаеву не без удовольствия. Причина тому – мужчина забрал детей. Это большая актуальная проблема для чеченок", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов также считает, что бывшая жена Ломаева записала обращение по указанию третьих лиц, хотя и, скорее всего, добровольно. "Женщина может обидеться. В Чечне все делается по шариату: после развода дети принадлежат роду отца и, как правило, остаются в его семье. Это могло сказаться на решении женщины оскорбить Ломаева", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что видеообращение появилось в связи с негативной реакцией чеченских силовиков на интервью Ломаева "Дождю". В целом видео вписывается в тренд публичного порицания людей, неугодных главе Чечни, добавил Ахмет Ярлыкапов. "Публичное порицание стало инструментом воздействия на людей", - резюмировал он.

Сам Муса Ломаев отказался по существу комментировать корреспонденту "Кавказского узла" видеообращение бывшей жены. "Мне по барабану, честно", - сказал блогер.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О расправах над оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".