Бывшая жена объявила Мусу Ломаева недостойным критиковать власти Чечни

24 сентября 2020, 13:40

Блогер Муса Ломаев, уехавший в Финляндию после пыток, не заботится о родственниках в Чечне и не имеет морального права критиковать власти республики, заявила в видеообращении бывшая жена Ломаева. Женщине недопустимо критиковать бывшего мужа, указали читатели чеченских Instagram-пабликов.

Как сообщал "Кавказский узел", проживающий в Финляндии чеченский блогер Муса Ломаев сообщил о задержании 10 сентября подозреваемого в покушении на него. Ломаев взят его под охрану, но на время расследования правоохранители ограничили его активность на YouTube-канале, где блогер систематически критикует власти Чечни. По данным Telegram-канала 1Adat, чеченские власти обещали за голову Ломаева полмиллиона долларов.

22 сентября Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить Мусе Ломаеву 50,5 тысячи евро за пытки, которым он подвергся в Чечне. Ломаев эмигрировал в Финляндию после того, как в мае 2004 года силовики похитили его из дома в Грозном и пытали, требуя оклеветать себя. 30 марта 2005 года Верховный суд Чечни признал Ломаева невиновным.

В соцсети Instagram вечером 23 сентября было опубликовано видеообращение к Мусе Ломаеву, озаглавленное "Бывшая жена разоблачила Мусу Ломаева". Женщина в платке сетует, что он не отвечает на звонки, и просит Ломаева выйти на связь. Она вспоминает личные обиды и одновременно обвиняет бывшего мужа в неблагодарности по отношению к чеченским властям.

"Скажи, ради бога, когда ты был мужчиной, чтобы в YouTube людей поучать? Отобрал у меня детей, перевез [за границу] - вспомни, как ты заставил нас плакать, задействовав правозащитников, уверяя, что нарушены права [детей]. Ты не можешь людям что-то говорить, властям что-то говорить. Эта власть хорошо помогала твоей матери – квартиру ей дали, пенсию. <...> Очень хорошо твоя мать здесь жила, и ты сам это знаешь", - перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение женщины.

В апреле 2019 года в дом к матери Ломаева в Грозном ворвались вооруженные люди в масках и камуфляже, назвавшиеся "кадыровцами". Они потребовали от Ломаевой подписать некий документ, текст которого не показали. Несмотря на угрозы расправой, женщина отказалась это сделать, указано в опубликованной "Кавказским узлом" справке Правозащитного центра "Мемориал".

Бывшая супруга выдвигает Ломаеву претензии в невнимании к нуждам родственников, из чего также делает вывод что блогер не имеет морального права критиковать чеченские власти.

"Если бы тебя люди знали так, как знаю я, они бы очень удивились. Ты думаешь, что ты мужчина, но ты им не являешься. Тебе нет дела до своих родных по отцовской линии, по материнской линии, тебе нет дела до двух своих сестер - ты от них отказался, говоря, что они тебе не сестры, вообще никто. Из-за денег ты со своей сестрой на связь не выходишь. У другой сестры, ты знаешь, ребенок-инвалид - ты ей абсолютно не помогаешь. Что ты за поучения там даешь? Ты у себя дома должен все исправить, вместо того, чтобы людям что-то говорить или в адрес властей. Власть очень хорошо обходится с твоей сестрой. То, что ты делаешь и говоришь - это вообще позор. Выйди со мной на связь, позвони мне", - говорит бывшая жена Ломаева на чеченском языке.

Своего имени женщина на видео не называет. "Кавказский узел" не располагает подтверждениями того, что это бывшая жена Ломаева.

Публикация этого видео в паблике "Чечня онлайн", по состоянию на 13.40 мск 24 сентября, набрала 12,1 тысячи просмотров и 221 комментарий. У паблика 75,1 тысячи подписчиков.

Пользователь patriot9524 предположил, что видео записано под давлением. "Дайте угадаю. Она живет в Чечне. И ее кадыровцы заставили записать это видео, чтобы дискредитировать Мусу. Угадал? Будьте прокляты, жалкие предатели", - перевел комментарий пользователя с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Другие комментаторы сочли публичную критику бывшего мужа позором. "Возможно, он не мужчина, но и ты не женщина, [раз] такие слова про бывшего мужа и отца детей [говоришь]. Ах, народ, куда мы катимся", - написал по-чеченски пользователь Instagram kovka_magy__. "Позор. Неужели ты не понимаешь, [что] унижая отца своих детей, да еще прилюдно, унижаешь своих детей? Неужели ты думаешь, что дети твои скажут тебе за это спасибо?" - обратилась к бывшей жене Ломаева uma.403. "У тебя в доме не нашлось мужчин, чтобы с ним поговорить?" - удивился adam.za.zaz. "Почему мы должны верить этой разукрашенной блондинке?" - раскритиковала внешний вид автора видеообращения roza_04_04.

Однако часть читателей паблика всерьез отнеслась к словам женщины. "Муса, да ты, чувак, оказывается, полностью конченый человек", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя imranbekmurzaev95.

Читатели паблика "ЧП Грозный_95" раскритиковали бывшую супругу блогера. "Как ты рожала ему детей, если он, как ты говоришь не был мужчиной?" - написала martina_idenn. "У этой женщины, видимо, мужчин [в доме] нет, чтобы не дать ей вести такие разговоры", - указал Zaurdjanhotov в комментарии, написанном по-чеченски. "Как это некрасиво", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя yusuf943437. "На отца своих детей говорит такие вещи, это просто ужас. Была бы приличной, не говорила бы о нем. [У тебя что,] дочь не должна замуж выходить, сын не должен жениться?" - упрекнула женщину на чеченском языке z__temerkhanova. "Если б ты была приличная, ты никогда публично не оскорбляла [бы] отца своих детей", - написал сегодня m_u_s_l_i_m_s.

"До чего чего только не додумаются кадыровы. Приказали бывшей [жене Ломаева] снять этот ролик", - предположила сегодня bekalina_8.

Публикация в паблике "ЧП Грозный_95", по состоянию на 13.40 мск 24 сентября, набрала 24,1 тысячи просмотров и 276 комментариев. У паблика 70,1 тысячи подписчиков.

В Чечне практикуется осуждение оппозиционеров родственниками

Отметим, что жители Чечни неоднократно публично критиковали своих родственников, высказывавших оппозиционные взгляды. В сентябре, после того, как глава правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о задержании силовиками его братьев, сестер и племянников, государственная телекомпания "Грозный" распространила видео схода в Урус-Мартане, на котором представители рода Закаевых, заявив о верности "падишаху", потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. Они в оскорбительной форме раскритиковали Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1Adat.

Отец бывшего модератора 1Adat Салмана Тепсуркаева в видеообращении, также опубликованном государственной телекомпанией "Грозный", заявил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения.

В свою очередь, блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, жалуются на регулярно поступающие угрозы. "Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

При этом в августе Кадыров анонсировал создание национального агентства для помощи "хорошим" чеченцам в Европе. Агентство готово оказать разнообразную помощь проживающим за границей выходцам из Чечни, но они должны "следить за своим языком", заявил глава Чечни.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О расправах над оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

* Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.