Кадыров создал агентство для помощи "хорошим" чеченцам в Европе

29 августа 2020, 12:24

Создаваемое национальное агентство готово оказать разнообразную помощь проживающим за границей выходцам из Чечни, но они должны "следить за своим языком", заявил Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. До этого, 26 февраля, в Швеции было совершено нападение на другого критика Кадырова, блогера Тумсо Абдурахманова.

О расправах с другими оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". "Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

"Плохим" эмигрантам сделают "то, что надо", сказал Кадыров

На прошедшем 27 августа совещании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Рамзан Кадыров поручил министру информации и печати региона Ахмеду Дудаеву запустить работу национального агентства по связям с выходцами из Чечни, проживающими за рубежом. Репортаж об этом был показан в вечерних новостях телекомпании "Грозный" и опубликован на YouTube-канале ЧГТРК 28 августа.

В агентстве будут работать бывшие оппоненты Кадырова. "Мы обеспечиваем безопасность. Мы будем помогать [уроженцам Чечни], где бы они ни находились. Ахмеду [Дудаеву] поручил. Для помощи чеченцам за границей. Специально собрали тех, кто там живет, жил, кто имел позиции против нас", – перевел слова Кадырова корреспондент "Кавказского узла".

Глава Чечни дал понять, что речь идет не только о помощи, но и о том, чтобы контролировать высказывания выходцев из Чечни. "Он находится в Европе – [но] все равно это чеченец, это наш человек. Если он хороший – он наш. Если плохой – тоже наш. Хорошему [человеку] у нас будет возможность сделать хорошее, плохому будет возможность сделать то, что надо. Потому что каждый человек должен оберегать свое место. Каждый человек должен следить за своим языком", – заявил Кадыров на заседании оперативного штаба.

Представитель министерства информации и печати Чечни пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что национальное агентство готово рассмотреть вопрос о "любой необходимой помощи нашим соотечественникам". "Речь идет о целом спектре вопросов, которые будут решаться, в том числе касающихся и изучения находящимися в Европе чеченскими детьми родного языка, традиций, обычаев и культуры нашего народа, чтобы они не потеряли связь с родиной", – сказал сотрудник ведомства.

Новость о создании агентства собрала комплементарные комментарии в Instagram

Идея создания агентства нашла поддержку у пользователей соцсетей. Информация о решении Кадырова, опубликованная в Instagram-паблике "Грозный ТВ", к 12.24 мск 29 августа собрала 25,7 тысячи просмотров и 575 комментариев. У паблика 877 тысяч подписчиков.

"Нет сомнений, что создание этого агентства позволит решить множество вопросов", – написала alya__95_. "Где бы ни были чеченцы, они из нашего народа", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя _salamon_666.

Аналогичные комментарии оставили и многие читатели Instagram-паблика "Чечня сегодня". "Нужное, правильное решение!" – написал по-чеченски bulatgram. "Все, что нужно для нас, делается", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя mentor9.6.9.6.

При этом пользователь golos.protesta, позиционирующий себя как жителя зарубежья, выступил против создания агентства. "Не нужно нам здесь ваше осиное гнездо", – написал он на чеченском языке. Публикация в паблике "Чечня сегодня" собрала к 12.24 мск 29 августа 800 "лайков" и 438 комментариев. У паблика 292 тысячи подписчиков.

Идея нацагентства выявила стремление Кадырова контролировать диаспору

Чеченские власти стремятся расширить свое влияние на проживающих за рубежом выходцев из республики, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Умар. "Кадыров открыто дал понять, что делит соотечественников на две категории – "хороших" и "плохих". Помощь он обещает первым, а со вторыми они "будут работать". Это, мне кажется, явная угроза в адрес недовольных. Как власти "работают" с неугодными, видно по недавним расправам – с Мансуром Старым и Анзором Венским, активно критиковавшими нынешнее руководство Чечни", – сказал местный житель.

Другой житель Чечни, Салавди, также считает, что решение о создании агентства продиктовано не заботой о соотечественниках за рубежом. "Мне думается, что европейские чеченцы не нуждаются в опеке или помощи со стороны кадыровской власти. Идея создать агентство по связям с соотечественниками за рубежом нужна нынешнему руководству для решения каких-то своих целей. Кадыров уже давно стремится выглядеть как лидер всех чеченцев в мире и много чего делает в этом направлении. Но вряд ли все европейские чеченцы готовы принять его в таком качестве", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".