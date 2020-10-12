Проблема селективных абортов в Дагестане вызвала споры демографов и соцработников

12 октября 2020, 02:00

В Дагестане наблюдается устойчивое падение числа рождаемых девочек по отношению к мальчикам. Практика селективных абортов остается проблемой, отметили опрошенные "Кавказским узлом" сотрудники социальных организаций республики. Соотношение рождаемости мальчиков и девочек в Дагестане находится в пределах биологической нормы, уверены демограф Константин Казенин и социолог Заид Абдулагатов.

Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсетей возмутило видео со свадьбы в Дагестане, которые указали, что мужчина повел себя оскорбительно по отношению к собственной невесте, но не получил отпора от ее родных. По мнению читателей дагестанских пабликов, появление видео в соцсети опозорило самого жениха и его народ. Комментаторы в соцсетях сочли, что герои ролика общаются на говоре андийского языка, характерном для Шамильского района Дагестана. Свадебное видео вызвало полемику о правах женщин в Дагестане. По мнению правозащитников Надежды Ажгихиной и Ирины Костериной, для искоренения практики дискриминации женщин в Дагестане нужно повышать уровень их образования и предавать огласке нарушение их прав. Проблема защиты прав женщины в Дагестане актуализировалась после публикации видеоролика со свадьбы представителей одной из дагестанских народностей, которое вызвало активную полемику в соцсетях.

На видео, опубликованном 26 сентября в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте", молодой человек в костюме и группа мужчин проходят в комнату, где неподвижно стоит невеста в пышном свадебном платье и с закрытым фатой лицом. Мужчины начинают танцевать, громко кричат. Один из них кладет на голову невесте денежную купюру, которая падает на пол, затем ее поднимает одна из женщин, стоящих рядом с невестой. Человек в костюме подходит к невесте и грубо обнимает ее за шею левой рукой, прислоняя к себе. Другую руку молодой человек держит в кармане, пока к нему не подходит один из мужчин. Молодой человек обнимает его за шею правой рукой, а затем, опираясь на плечи невесты и мужчины, поднимает вверх ноги. Остальные мужчины становятся рядом, их фотографирует одна из женщин. Поведение жениха на видео не имеет отношения к традициям андийцев и не является отражением тяжелого быта горских женщин в Дагестане, считают этнолог Сергей Арутюнов и сотрудник МГИМО Ахмет Ярлыкапов. При этом президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова, напомнив о снятом 11 лет назад документальном фильме "Судьба дагестанской женщины", указала, что тяжелая ситуация, в которой находятся многие женщины, особенно в горных районах Дагестана, почти не изменилась.

В дагестанском обществе нередко матери испытывают чувство вины, когда первым ребенком в семье рождается девочка, рассказала 11 октября корреспонденту «Кавказского узла» журналистка Барият Идрисова.

«Но я ни разу не была свидетелем ситуации, чтобы женщина делала аборт, или чтобы женщину заставляли сделать аборт на том основании, что ожидается девочка. Согласна с тем, что мальчики считаются более "предпочтительными", чем девочки. Первым ребенком многие хотят мальчика, а потом можно и девочку, "на сдачу". Видела разочарование и даже вину перед родственниками мужа у беременной, когда второй ребенок подряд - девочка. То же самое видела и когда первый ребенок - девочка. "Виноватой" в гендере ребенка почему-то считается мама. Что касается традиции абортировать девочек, уверена, что традиции такой нет, но допускаю, что могут быть отдельные случаи», - сказала Идрисова.

Эксперты рассказали о практике селективных абортов в Дагестане

Организации, занимающиеся социально-психологической работой, сталкиваются с таким явлением, как селективные аборты, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» директор АНО "Центр защиты материнства и детства "Тёплый дом на горе" Евгения Величкина.

«Мы сталкиваемся с такой практикой, что женщину принуждают к аборту из-за пола ребенка. Я бы не сказала, что это очень распространено, но такие факты есть. Иногда мужья не хотят девочку и после первого УЗИ требуют аборта. Чаще на этих мужчин давят родственники, другие мужчины, что он неполноценный из-за того, что у него рождаются девочки. Были случаи, что женщины на позднем сроке просит нас помочь, поскольку муж узнал, что будет девочка, и требует сделать искусственные роды или подаст на развод. Однажды нам позвонил сам врач из роддома и сказал, что за женщиной не хотят приезжать родственники из-за того, что она родила девочку, а ждали мальчика. Кроме того, наши психологи в трех городах Дагестана проводят консультации женщин, собирающихся сделать аборт. И такую причину для аборта, как неправильный пол ребенка, также беременные называют», - рассказала она.

Подобная практика чаще встречается в сельской местности, отметила Величкина. «Часто эти семьи, где допускается селективный аборт - выходцы из сельской местности, малообразованные, имеющие множество родственников и живущие по определенным правилам своего тухума. В таких семьях, где женщина принуждается к чему-либо, и к аборту в том числе, она имеет очень мало прав и не имеет своего голоса. За нее все решает ее тухум. Я бы не назвала это патриархатом в чистом виде. Это скорее злоупотребление патриархатом, искаженная его форма, поскольку в нормальных патриархальных семьях мужчина берет на себя ответственность за семью, а не управляется сам своими родственниками, уважительно относится к женщине и учитывает ее интересы, а также поддерживает многодетность вне зависимости от пола детей. А это явление - прежде всего насилие над женщиной», - считает она.

Впрочем, по ее словам, некоторые женщины в регионе принуждаются к аборту не только из-за пола ребенка. «Женщины делятся с нами и нашими психологами такой проблемой в частных беседах. Многие женщины рассказывают нам вообще о такой проблеме, как принуждение к аборту. Кого-то заставили сделать аборт из-за пола ребенка, кого-то - просто из-за нежелания свекрови, кого-то - из-за несоответствия месяца зачатия и последующей свадьбы (несмотря на то, что беременность до свадьбы была от будущего мужа). Для женщин это большая психологическая травма. Им не с кем поделиться этим, поэтому они рассказывают об этом нам», - отметила она.

Государственное регулирование не является панацеей от подобных проблем, считает Величкина. «Думаю, что общество должно хотя бы признать такую проблему, что она есть. Многие думают, что такой проблемы нет и она преувеличена. В Азербайджане признали эту проблему на государственном уровне, но пока эффективных методов борьбы, кажется, еще не нашли. Я думаю, что необходимо сделать упор на просвещение, социальную рекламу, социальные видеоролики, которые поднимают эту проблему. Чтобы общество задумалось над этой проблемой. По внутренней статистике нашей организации, за прошлый год 58 беременностей было сохранено благодаря психологической помощи женщинам, на которых оказывалось давление с целью совершения аборта», - заключила Евгения Величкина.

В Азербайджане на 100 новорожденных девочек приходится 112 мальчиков при биологической норме 105-107, сообщает Госкомстат республики. Об общей ситуации с абортами на Кавказе свидетельствует инфографика "Кавказского узла", основанная на статистике регионов Южного и Северного Кавказа за 2014 и 2015 годы. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты выразили обеспокоенность в связи с половым дисбалансом среди новорожденных, который, по их мнению, связан с распространением селективных абортов.

В республике Дагестане нет тенденции к росту подобных случаев в динамике, считает главный редактор журнала «Даптар» Светлана Анохина.

«Мы писали о селективных абортах, сейчас ситуация не изменилась. Не усугубилась и не уменьшилась. Обычно женщин не заставляют, сами женщины принимают такое решение. Потому что может быть конкуренция, если будут девочки, вдруг он возьмет вторую жену», - сказала Анохина корреспонденту «Кавказского узла».

Светлана Анохина временно покинула республику после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес. Официальное решение об отказе в возбуждении дела Анохиной не выдали, поэтому обжалование отказа затягивается. Анохина уверена, что человек, угрожавший ей, имеет связи в правоохранительных органах и система "защищает своих", отказываясь возбуждать уголовное дело. Движение "Город наш" начало сбор подписей под обращением в Генпрокуратуру с просьбой завести дело об угрозах убийством Светлане Анохиной и наказать дагестанских силовиков за бездействие после жалобы активистки.

Историк Патимат Тахнаева считает, что такая практика более распространена в городской местности. «Думаю, что мы имеем дело с селективной коррекцией прежде всего, и с падением уровня жизни... И общедоступное УЗИ позволяет выносить приговор плоду на ранних сроках. Это реальность, о которой не принято говорить. Я давно не живу в Махачкале, но смею предположить, что сельским жителям УЗИ не так доступно», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Ученые объяснили данные Дагстата о соотношении новорожденных мальчиков и девочек

По данным государственного Комитета по статистике Республики Дагестан, который приводит на своем официальном сайте информацию о распределении численности населения по возрастным группам, с 2010 по 2019 год включительно в динамике фиксируется снижение соотношения девочек на 1000 мальчиков в возрастной группе от 0 до четырех лет с 968 девочек в 2010 году до 942 в 2019 году.

В соотношении девочек к мальчикам в возрастной группе от 0 до 4 лет, представленном Дагстатом, нет отклонения от биологической нормы, которой соответствует рождение 105-107 мальчиков на 100 девочек, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Константин Казенин.

«Соотношение полов в самой младшей возрастной группе соответствует биологическим стандартам. Ни о каком искусственном влиянии на соотношение полов, например, о регулярно совершаемых абортах по половому признаку, говорить эта статистика не позволяет. Как нет и никаких других свидетельств того, что такая практика имеет место на Северном Кавказе - в отличие, например, от Азербайджана. В более старших возрастах соотношение полов меняется из-за меньшей продолжительности жизни мужчин. В традиционных обществах распространена установка родителей на то, чтобы обязательно иметь хотя бы одного мальчика. В некоторых странах Средней Азии, например, это является довольно существенным фактором, поддерживающим рождаемость. Расчеты показывают, что в Киргизии родители значительно чаще принимают решение родить третьего или четвертого ребенка в том случае, если все предыдущие дети - девочки. На Северном Кавказе при более низком, чем в Средней Азии, общем уровне рождаемости, эта тенденция просматривается не так четко», - отметил он.

Эксперт назвал урбанизацию определяющим фактором в формировании общественно-семейных и коммуникативных связей, когда гендерное распределение ролей уходит на второй план. «Что касается взгляда на дочерей как на «обузу», то даже в рамках одного региона я бы здесь не делал обобщений. В том же Дагестане массовое переселение в города, ослабление зависимости человека от коллектива родственников, доступ к глобальным коммуникациям ведут к тому, что отношения в семьях уже не следуют какому-то единому жесткому образцу. И, в частности, более разнообразными становятся гендерные роли в семье. Например, перестает быть обязательной большая дистанция в общении между отцами и дочерями. Детей вообще часто начинают воспринимать более эмоционально, на фоне чего прагматические представления о том, что дочери «выйдут замуж и покинут родителей» перестают быть чем-то определяющим. Кстати, интересно, что такие сдвиги в Дагестане можно достаточно часто наблюдать как в светских, так и в религиозных семьях», - заключил Казенин.

Подобная картина не является специфичной лишь для Дагестана, она повторяется во всех других субъектах страны, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» завотделения социологии Института истории археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук Заид Абдулагатов.

«Мальчиков рождается больше, но в младенческом возрасте смертность среди мальчиков выше. Если мы посмотрим перепись населения 2010 года, то увидим интересные данные, с какого возраста численность уравнивается. Это происходит примерно незадолго до возраста, когда они должны создавать свои семьи, а далее численность женщин увеличивается, а в старческом возрасте разница очень существенная. Такая статистика не уникальна исключительно для Дагестана. Помимо причин физиологического характера есть и социальные факторы. Мужчины больше заняты на вредных производствах, участвуют в конфликтах, пьют, курят», - рассказал социолог.

Он отметил, что не сталкивался с практикой селективной коррекции в Дагестане, кроме того, назвал ее противоречащей традициям, религии и культуре народов Дагестана. «С такой практикой я никогда не сталкивался. С точки зрения религии, какие-либо аборты категорически отвергаются. Поздние труды [богословов] допускают аборты в случае, если это вредит здоровью матери, и она может скончаться, по решению врачей - это возможно. А так никакая религия, и ислам в том числе, не одобряют такие вещи», - сказал Абдулагатов.

Аборты в целом запрещены по шариату

Житель Дагестана, представитель андийской народности, являющейся одной из самых патриархальных в республике, сказал корреспонденту «Кавказского узла», что ему неизвестно, чтобы подобная практика применялась среди андийцев.

«Я только могу предполагать, что такое не может происходить в Дагестане по двум причинам. Пол можно определить точно на 20-й неделе, а по шариату нельзя на этом сроке совершать аборт. Это единодушное мнение [богословов]. Для многих это очень важно. Кроме того, если речь о первом ребенке, то есть риск больше не родить», - отметил мужчина, попросивший не называть его имени

Сомнение в существовании подобной практики высказала и руководитель организации, оказывающей социальную помощь, «Дом дневного пребывания» Айшат Гамзатова.

«Мне по этой теме ничего не известно. Как здесь можно что-то спланировать? Кого Аллах дал - тот и родится. С такими случаями [в работе] я не сталкивалась. У нас вообще считается большим грехом делать аборты», - сказала Гамзатова.