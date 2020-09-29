29 сентября 2020, 19:07

Родители осуждены за жестокое обращение с ребенком в Сочи

Супруги, задержанные в Сочи после публикации видео, на котором отец держит ребенка вниз головой и перебрасывает его из одной руки в другую, оштрафованы по решению суда на 30 тысяч рублей каждый. Мужчина также признан виновным в хранении наркотиков и приговорен к четырем месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа сотрудники полиции в Сочи сообщили, что разыскали семейную пару, опубликовавшую видео с небрежным обращением с ребенком.  Отец ребенка объяснил, что руководствовался собственными взглядами на воспитание. Он и его супруга были арестованы на 10 суток по обвинению в неподчинении полицейским. Поступок отца ребенка указывает на его легкомысленное поведение, при этом оснований лишать его родительских прав нет, считает юрист. Подобные манипуляции, если они не причиняют ребенку боли и травм, не опасны, сказала врач.

На опубликованном в соцсетях видео мужчина, сидя на стуле в лесу, держит младенца за ногу вниз головой, затем перебрасывает малыша из одной руки в другую. Все свои действия мужчина сопровождает посвистыванием. Младенец на видео ведет себя спокойно, не плачет, но издает кряхтение.

Судом установлено, что 35-летний мужчина и его 27-летняя жена, проживавшие вместе с ребенком в течение двух недель в Сочи, в том числе на территории Ажекского экопарка, не создали нормальных условий для дочери и жестоко с ней обращались. "Они не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. Кроме того, мужчина приобрел и хранил при себе наркотическое вещество в значительном размере, которое употреблял совместно с супругой", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Суд признал супругов виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК России) и назначил им штраф в размере 30 тысяч рублей каждому. Отец ребенка также признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (ч.1 ст.228 УК России) и приговорен к четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным Следкома, ребенок находится на попечении родственников, решается вопрос о полном лишении супругов родительских прав.

Примечание:

"Житель Кубани обвинен по делу о посаженном на цепь ребенке", "Полиция Краснодара отчиталась о проверке после падения ребенка в канализацию", "Жильцы многоэтажки в Сочи пожаловались на лишение придомовой территории".

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