Житель Кубани обвинен по делу о посаженном на цепь ребенке

03 декабря 2019, 16:03

Передано в суд дело о жестоком обращении жителя Белореченского района с 10-летним сыном, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле с жителя Белореченского района была взята подписка о невыезде.

Отец ребенка обвинен по двум статьям Уголовного кодекса - о незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обвиняемый полностью признал свою вину, заявили в прокуратуре. Дело передано в Белореченский районный суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края. По 127 статье УК ему грозит до пяти лет заключения, а по 156-й статье - до трех лет заключения.

По версии следствия, житель села Великовечного "жестоко и грубо обращался со своим малолетним сыном", а в июне-июле неоднократно приковывал его к металлической цепи в подсобных помещениях во дворе дома. Цепь он обматывал вокруг шеи ребенка, а другой ее конец прикреплял замком к лестнице или к ножке стеллажа. Мужчина сделал это и 18 июля, после чего вместе с четырехлетним сыном и беременной женой - мачехой посаженного на цепь ребенка - отправился в роддом в Краснодаре. На этот раз мальчику удалось освободиться и выбраться из сарая. Он рассказал о произошедшем продавцам ближайшего магазина, и те вызвали полицию, сообщило 2 декабря на своем сайте управление Краснодарского края.

Напомним, что мальчика поместили в реабилитационный центр. Ребенок жил с отцом после развода родителей, такое решение суд вынес в 2016 году. Семья не состояла на учете как неблагополучная, пояснила уполномоченная по правам ребенка в регионе. Ребенок выглядит болезненно, он рассказал, что отец и ранее наказывал его, сообщил глава сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров.