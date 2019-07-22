Житель Кубани заподозрен в лишении свободы ребенка 

22 июля 2019, 23:56

Житель Белореченска подозревается в том, что посадил на цепь своего десятилетнего сына, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, 18 июля мужчина отвел своего сына в сарай, расположенный во дворе их дома, где приковал ребенка цепью, обмотав ее вокруг его шеи. После этого он повез свою беременную супругу в роддом, взяв с собой четырехлетнего сына. Прикованному мальчику удалось освободиться. Ребенок пришел в магазин, расположенный недалеко от дома, где сообщил о произошедшем, проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Мужчина подозревается по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК России (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Мальчик помещен в реабилитационный центр, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Часть 2 статьи 127 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2016 года следователи сообщили, что 15-летняя жительница Дагестана содержалась дома на цепи и подвергалась избиениям со стороны родственников. Ей удалось сбежать из дома, а когда полицейские ее нашли, то девочка отказалась возвращаться домой. Она была помещена в махачкалинский приют.