Жильцы многоэтажки в Сочи пожаловались на лишение придомовой территории

10 июля 2020, 06:25

Территория общего пользования около многоквартирного дома необоснованно передана жильцам соседней многоэтажки, а городские чиновники игнорируют жалобы, указали жильцы в заявлении в прокуратуру. Соседи возвели между многоэтажками забор, из-за которого дети вынуждены играть на проезжей части, пожаловались они.

На sms-сервис "Кавказского узла" 30 июня поступило сообщение с жалобой на отъем придомовой территории у жильцов дома №6 по улице Чайковского в Сочи. "Жильцы дома №8, по улице Чайковского в Сочи, расположенного напротив нашего дома, в данный момент полностью огораживают забором всю зеленую зону, расположенную между нашими домами. В результате этого будет полностью огорожена детская и спортивная площадки", – написал в частности автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жильцы дома №6 пожаловались на игнорирование мэрией их жалоб на самозахват участка

На улице Чайковского в Сочи располагаются два многоквартирных дома №6 и №8. У этих домов изначально была одна общая придомовая территория, на которой располагались общие детская и спортивная площадки, зоны отдыха, бельевая площадка, а также зеленая зона. Но в начале июля жильцы №6 обнаружили, что общую территорию неизвестные огораживают железным забором. Они узнали, что еще 12 лет назад, 23 марта 2008 года врио главы Сочи Константин Мищенко по Постановлению №346 передал почти пять тысяч квадратных метров придомовой территории жильцам соседнего дома №8. При этом жители дома №6 не были извещены об этом. Им досталась только земля под фундаментом дома и дорога с ограниченным правом пользования, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель жильцов дома №6 Надежда Давудова.

Жильцы дома №6 решили провести 8 июля сход, чтобы обсудить вопрос о придомовой территории. На собрание были приглашены жители соседнего дома №8. На сход пришли зампредседателя территориального общественного самоуправления "Гагаринский" Сергей Титов и депутат Горсобрания Сочи Денис Котиков. Жильцы дома №8 собрание проигнорировали и от комментариев отказались, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на сходе.

По итогам схода, жители дома №6 решили обратиться в прокуратуру с жалобой на необоснованную передачу земли общего пользования и установку ограждения. Депутат Денис Котиков пообещал им помочь составить иск в суд с требованием отменить постановление властей о передаче земли жильцам одного дома. По словам Надежды Даудовой, жалоба в прокуратуру была направлена 9 июля. В канцелярии ведомства ее получение подтвердили. "После регистрации, заявления будут переданы прокурору, который после изучения их в течении трех суток, даст поручение своим подчиненным разобраться в течении месяца и принять меры", – сказала "Кавказскому узлу" сотрудница канцелярии.

Копии заявлений имеются в распоряжении "Кавказского узла". В одном из них жильцы пожаловались на то, что ранее они уже обращались к местным властям и в правоохранительные органы с просьбой проверить постановку на кадастровый учет участков земли по адресам Чайковского №8 и Чайковского №6. Но никакой реакции не было. По мнению жильцов дома №6, бездействием властей воспользовались соседи, которые начали установку забора. Этим был повреждены асфальт и зеленые насаждения, жильцы дома №6 потребовали от прокуратуры незамедлительной реакции.

Жители потребовали убрать забор между многоэтажками

В другой жалобе жильцы попросили проверить законность установки забора жильцами дома №8. "Очень негодую по сложившийся обстановке между дворами домов по адресу Чайковского №6 и Чайковского №8. Всю жизнь прожив в доме №6 и всегда пользуясь обще домовой территорией между нашими домами, для меня лично ограждение общей территории становится вопиющим фактом. У наших детей забирают единственный участок зеленой зоны с детскими площадками. Нашей прогулочной зоной становится тротуар. Очень жалко, что когда нарушаются права целого дома, никто не хочет помочь в сложившийся ситуации", – сказала "Кавказскому узлу" Надежда Давудова.

Другие жильцы поддержали ее мнение. "Сложившуюся ситуацию с восьмым домом назвать плохой даже сложно! Это беспредел", – сказала "Кавказскому узлу" жительница дома №6 Татьяна Каргина.

"Дом №8 в свое время получил юридический документ о собственности на придомовую территорию, захватив долю дома №6 <…>, не поставив жильцов дома №6 в известность о происходящем <…>. В настоящий момент устанавливают ограждение территории без учета интересов родителей и детей, лишая всех зеленой игровой зоны, в оборудовании которой жильцы дома №6 принимали активное участие", – сказала "Кавказскому узлу" жительница дома №6 Светлана Карих.

Некоторые жители попросили власти разобраться в ситуации. "Считаю эти действия незаконными. Надеюсь, что судебные разбирательства в будущем восстановят и учтут интересы двух домов. Дом №6 получит то, что ему принадлежит по праву" – сказала "Кавказскому узлу" Ирина Слабожанинова.

Ее мнение поддержал другой житель дома Алексей Орлов. "Межевание земли между домами №6 и №8 по улице Чайковского сделано не в равных условиях. И сделано это без уведомления жильцов шестого дома. В связи с чем установка забора на общей зеленой зоне между домами должна быть остановлена до урегулирования вопроса в судебном порядке. Здесь находятся общие детские площадки на два дома, зона отдыха и бельевая площадка, поэтому установка забора лишила доступа к ним жителей дома №6. Такого быть не должно", – сказал он "Кавказскому узлу".

На улаживание спора по закону также надеется Людмила Якуба. "Для чего вставать на тропу войны с соседями, настраивать друг против друга и городить заборы в ущерб рядом живущих. Какое-то средневековье, осталось ров вырыть и водой наполнить. <…> Остается уповать на правосудие", – сказала она "Кавказскому узлу".

Некоторые жильцы за ограждение забором детской площадки подвергли критике соседей. "В доме №6 живу с 1986 года. Здесь выросли мои дети, сегодня растут мои внуки. Была общая бельевая, детская площадки. Сейчас здесь хорошая спортивная площадка. И все это теперь за забором" – сказала "Кавказскому узлу" жительница дома №6 Тамара.

С ней согласилась другая жительница Елена Парталян. "В наше время, когда так остро стоит вопрос с досугом детей, когда рассматриваются способы помощи семьям с детьми, развитие рекреационных и развивающих зон для ребят, наших детей лишают всего, оставляя [для игр] только дорогу. Почему администрация и участковый не реагируют на наши многочисленные обращения?" – сказала она "Кавказскому узлу".

Мэрия не давала разрешения на установку ограждения, заявила сотрудница администрации

В деле о разделении придомовой территории могут быть нарушения, потому что при определении границ участка, они должны были быть согласованы со смежниками, отметил юрист Алексей Бабченко. "<…> Самое главное при постановке на кадастр – это согласование границы со смежниками, если такого не было то дело автоматически подлежит отмене как незаконное", – подчеркнул он.

Бабченко пояснил, что в законе "О государственном кадастре недвижимости" в статье №40 "Акт согласования местоположения границ", четко сказано, что "местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей". "Если такой акт в межевом деле отсутствует то такие границы участка признаются в судебном порядке недействительными", – сказал юрист.

Что касается забора, который возвели жильцы дома №8, то в Постановлении №346, в пункте 4.3 указано, что любые ограждения территорий, предоставленные в собственность жильцам многоквартирного дома, не допускаются без разрешения мэрии, добавил он.

Сотрудница управления архитектуры сочинской мэрии заявила "Кавказскому узлу", что разрешение на возведение забора жильцам дома №8 по улице Чайковского не выдавалось. При этом представиться она отказалась.