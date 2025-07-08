Гражданка Греции осуждена в Краснодаре по делу о реабилитации нацизма

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Краснодарский краевой суд назначил условный срок Z-активистке Элени Григориади, обвиненной в неуважении к символам воинской славы России.

Как писал "Кавказский узел", 26-летняя гражданка Греции Элени Григориади, которая живет в Сочи с бывшим дьяконом РПЦ Павлом Шульженком и принадлежит к "Z-сообществу", была обвинена в реабилитации нацизма. Единомышленники обвиняли Григориади и Шульженка в мошеннических сборах на нужды российских военных.

В январе 2024 года суд в Сочи постановил выдворить Григориади из России, и она провела как минимум год в Центре временного содержания иностранных граждан. Также ее судили по статье о пропаганде нацизма из-за публикации с нацистским приветствием "ВКонтакте" - тогда Григориади признала вину и получила 11 суток административного ареста.

О приговоре Григориади сообщила сегодня пресс-служба суда. Она признана виновной в публикации в соцсети пяти “оскорбительных изображений” - коллажей, в которых использовались изображения георгиевской ленты, Вечного огня, плаката “Родина-мать зовет!”, а также обозначение “9 мая - День Победы”.

Как следует из приговора суда, все эти картинки Григориади опубликовала в созданном ею сообществе “9 мая 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации”. Подруга Григориади ранее сообщила журналистам, что эти публикации она делала, находясь в Киеве, а на одном из мемов был изображен "алкаш на фоне георгиевской ленточки".

“Указанные изображения содержат сведения, выражающие явное неуважение к обществу, к памяти о дне воинской славы России, а также сведения, оскверняющие символы воинской славы России. В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Кубани.

Вмененная Григориади статья (часть 4 статьи 354.1 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ, однако суд назначил гражданке Греции год лишения свободы условно. Кроме того, ей запрещено администрировать сайты и публиковать материалы в интернете в течение двух лет.

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