Гражданка Греции обвинена в реабилитации нацизма на Кубани

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Краснодарский краевой суд рассмотрит уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное против гражданки Греции Элени Григориади, которая живет в Сочи с бывшим дьяконом РПЦ.

Уголовное дело против Григориади возбуждено части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

Материалы дела были переданы судье 11 июня, следует из карточки дела, на которую обратила внимание "Медиазона"*.

По информации издания, Элени Григориади 26 лет, она уроженка Греции, приехала в Россию летом 2022 года. Помимо гражданства Греции, она имеет гражданство Украины, в прошлом некоторое время жила в Киеве и поддерживала Украину, однако в России “влилась в Z-сообщество”.

Григориади находится под домашним арестом живя в Сочи с бывшим диаконом РПЦ Павлом Шульженком. Шульженок еще в 2015 году был отстранен от службы в петербургском храме из-за радикальных антиукраинских публикаций в соцсетях. Сейчас он ведет Telegram-канал “ZVерства и тОчка”, в котором публикует фотографии изувеченных трупов украинских военных, также увлекается оккультными практиками. Противники Шульженка обвиняли его и Григориади в мошеннических сборах на нужды российских военных.

В январе 2024 года суд в Сочи постановил выдворить Григориади из России и она провела как минимум год в Центре временного содержания иностранных граждан. Также ее судили по статье о пропаганде нацизма из-за публикации с нацистским приветствием “ВКонтакте” - тогда Григориади признала вину и получила 11 суток административного ареста.

По словам подруги Григориади, поводом для уголовного дела по статье о реабилитации нацизма стал мем, который она опубликовала, еще находясь в Киеве. На нем был изображен “алкаш на фоне георгиевской ленточки”, цитирует издание слова источника.

"Кавказский узел" также писал, что в январе суд на Кубани начал рассматривать уголовное дело историка из Тихорецка Александра Карпенко, обвиненного в реабилитации нацизма из-за статьи о Великой Отечественной войне, опубликованной в сетевом журнале.

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