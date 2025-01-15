Кубанский историк обвинен в реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дошло до суда уголовное дело историка из Тихорецка Александра Карпенко, обвиняемого в реабилитации нацизма из-за статьи о Великой Отечественной войне, опубликованной в сетевом журнале.

Житель Краснодарского края Александр Карпенко обвинен в публичном распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела против 34-летнего Карпенко, который ранее работал учителем истории в средней школе в Тихорецке, стала статья, опубликованная в сетевом научно-практическом журнале "Интернаука", пишет 14 января прокуратура Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, Карпенко в июне 2021 года направил в упомянутый журнал статью "Воскрешая советские мифы. Великая Отечественная война", в которой "придал исключительно негативное значение понятию «патриотизм», а также косвенно отражая свою позицию для выражения пренебрежительной характеристики, бездоказательного обвинения, отрицательной квалификации понятий закавычивая такие слова и выражения, как «Парад Победы», «парадно-юбилейный», «цена победы» («цену» (Победы)), «маршал Победы», «святыня» (по отношению к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне)".

Отмечается, что Карпенко сделал это, "придерживаясь взглядов, негативно оценивающих образование и существование СССР, а также действия руководства СССР, в том числе маршала Жукова Г.К., считая его неэффективным командующим в годы Великой Отечественной войны".

Таким образом бывший учитель дал негативную оценку дня советской воинской славы и памятной даты Победы 9 мая, а также допустил "негативные и оскорбительные высказывания о деятельности руководства СССР и участников Великой Отечественной войны".

В отношении Карпенко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, свою вину он не признает. Дело направлено в Краснодарский краевой суд, оно будет рассмотрено коллегией присяжных.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Тогда Яроцкий признал свою вину. Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело Яроцкого после ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания. Правозащитники признали Яроцкого политзаключенным. В январе этого года он был обвинен в распространении "фейков" про армию.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.