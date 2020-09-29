85 школьных классов закрыты на карантин в Волгоградской области

29 сентября 2020, 12:06

Ученики 49 школ переведены в Волгоградской области на дистанционное обучение из-за случаев заражения COVID-19, сообщили власти региона.

Как сообщал "Кавказский узел", школы Волгоградской области из-за эпидемии коронавируса весной были переведены на дистанционное обучение. В новом учебном году занятия было решено возобновить в традиционном формате. Родители школьников региона усомнились в эффективности предусмотренных в учебных заведениях мер профилактики COVID-19 и заявили, что не считают дистанционное обучение приемлемой альтернативой.

По данным сайта "Стопкоронавирус.РФ", на 29 сентября в Волгоградской области выявлено 14 993 случая коронавируса с начала эпидемии, умерло 144 пациента, выздоровел 13 071. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Волгоградской области, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Если в школе выявляется коронавирус, то заведение переводится на удаленный формат обучения, пояснил сотрудник пресс-службы администрации Волгоградской области. "Решение о введение карантина принимает Роспотребнадзор. По ОРВИ такие решения принимаются, если заболело более 20% от численности класса, по COVID – если заболел хотя бы один ребенок", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Когда в классе вводится карантин, здоровые дети продолжают учиться дома в заочном формате с применением дистанционных технологий: получают задания, выполняют их, выходят на связь с учителем. После стабилизации ситуации возобновляются занятия в очном формате", – отметил сотрудник пресс-службы.

В школах региона в текущем году обучение проходит при строгом соблюдении санитарных норм, добавил он. "Если температура окажется повышенная, либо есть иные признаки ОРВИ – школьника отправят к врачу. Надо отметить, что пропустивший даже один день занятий школьник должен вернуться в класс только со справкой о состоянии здоровья", – сказал сотрудник пресс-службы.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".