13 школ Волгоградской области закрыты на карантин

11 февраля 2020, 08:50

Из-за ОРВИ и гриппа приостановлены занятия в 13 школах Волгоградской области, а также в 244 классах 62 школ региона и одной группе детсада.

Роспотребнадзор Волгоградской области принял решение ввести карантин в некоторых школах и классах региона 10 февраля.

Две школы закрыты в Тракторозаводском и Советском районах Волгограда. Приостановлены занятия в четырех школах Светлоярского района. По две школы закрыты в Дубовском и Иловлинском районах, по одной школе - в Городищенском, Старополтавском и Урюпинском районах, а также в Михайловке, говорится в сообщении, опубликованном 10 февраля на сайте регионального Роспотребнадзора.

Также ведомство сообщает, что частично приостановлены занятия в 244 классах в 62 школах региона, а также в одной группе детского сада в Светлоярском районе.

При этом, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости населения острыми респираторными заболеваниями в области находится на отметке на 33 процента ниже эпидемического порога. За медицинской помощью обращаются как граждане с признаками острых респираторных вирусных инфекций и пневмонии, так и больные гриппов B и A/H1N1.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что из-за эпидемии коронавируса в Китае в России, в том числе в регионах Южного федерального округа, усилен контроль за состоянием здоровья людей, которые приезжают из Китая и других стран, где зафиксированы случая заражения коронавирусом. На фоне сообщений о распространении вируса в мире в регионах выросли цены на медицинские маски. В частности, на это жаловались жители Волгоградской области. Рекордный же рост цен показали Адыгея, где маски подорожали более чем в 15 раз, и Дагестан, где они стали стоить дороже в шесть с половиной раз.