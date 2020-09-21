Суд поддержал Волгорадскую облдуму в споре с противниками московского времени

21 сентября 2020, 14:44

Законодательная инициатива депутатов о возвращении к московскому времени не нарушает интересов жителей Волгоградской области, постановил сегодня суд. Собравшиеся у суда активисты заявили, что не верят утверждениям депутатов о многочисленных просьбах вернуться в один с Москвой часовой пояс.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс. 27 августа и 9 сентября подали в суд Центрального района Волгограда поступили коллективные иски от 21 и 25 местных жителей, которые потребовали признать инициативу облдумы незаконной.

Противники московского времени считают, что при использовании московского времени слишком рано темнеет. Они указали, что часовую зону UTC+5 рекомендовал для Волгоградской области Роспотребнадзор. 17 сентября президенту было отправлено обращение против инициативы облдумы, подписанное 18 тысячами человек. Активисты отметили, что продолжают собирать подписи.

Суд Центрального района Волгограда решил совместно рассмотреть два аналогичных иска, поданных в общей сложности 46 истцами. На сегодняшнее заседание пришли трое из них: юрист Александр Евтушенко, пенсионеры Святослав Ерохин и Павел Кулешов. Кроме того, присутствовали двое представителей ответчика, сотрудник облизбиркома, как заинтересованного лица, и журналисты девяти СМИ, в том числе "Кавказского узла". Зал заседаний был полон.

Александр Евтушенко сказал, что, по мнению истцов, постановление областных депутатов затрагивает их право на благоприятную среду обитания. "Госдума должна рассмотреть инициативу <...>. Вероятность, что федеральный закон будет принят и будет нарушение прав - есть", - подчеркнул истец.

Однако суд прекратил производство по делу, не усмотрев нарушения прав истцов. "Постановление волгоградской областной думы <...> фактически является актом законодательной инициативы, не разрешает вопрос о правах и обязанностей граждан Волгоградской области, в том числе административных истцов, само по себе не порождает правовых последствий для последних, не возлагает на них каких-либо обязанностей", - пояснила судья Ирина Галахова.

По ее мнению, оспаривать в данном случае можно было бы только конкретное решение, принятое Госдумой. "Оспаривание акта законодательной инициативы отдельно от оспаривания нормативного правового акта как результата законотворческой деятельности не предусмотрено законом, поскольку такой направлен на инициирование законотворческого процесса, создает правовые последствия только для субъекта законотворческой деятельности и сам по себе не затрагивает права лиц, на которых будет распространяться действие закона, проект которого вносится в порядке законодательной инициативы", - заявила судья.

Святослав Ерохин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодняшнее решение суда будет обжаловано.

Протестующие отказались от массовой акции

Перед входом в суд сегодня собрались около десяти противников московского времени. Они пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что акция не стала многочисленной из-за закона о митингах. "Люди не приходят массово, поскольку [за это их] могут обвинить в организации митинга", - сказала одна из собравшихся у суда.

"Я представляю жильцов дома по Ткачева, 11. Я пришел выразить общее мнение жильцов: чтобы нас оставили в том времени, какое сейчас есть. Это время существовало в Волгоградской области с 1930 года. Я хотел выступить в суде, чтобы оставили время. Оно соответствует нашему биологическому ритму. По вопросу был проведен референдум", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пришедший в суд Игорь Иванов.

В октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой. Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе и вновь был поставлен перед местными жителями этим летом в дни голосования за конституционные поправки. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса.

Одна из истцов, Юлия Лопатина, пришла к суду вместе с мамой и ребенком. На заседание она не попала. По ее словам, в случае возвращения к московскому времени "раньше нужно будет включать свет - прибыль будут получать электроснабжающие компании".

"У нас школьники в Волгограде учатся в две смены, а в 17 часов уже сумерки. Сейчас еще третьи смены будут работать. В кружках и секциях заниматься детям нет возможности, потому что темно. Деньги выбросили на опрос, но просто стыдно как его провели – с большими нарушениями", - возмутилась противница московского времени Марина Анатольевна.

Активисты указали на нарушения в ходе опроса о часовом поясе

Опрос, совмещенный с голосованием по поправкам в Конституцию, проводился с грубыми нарушениями, утверждает волгоградка Ольга, также пришедшая сегодня к зданию суда.

"Я прочитала об опросе по вопросу времени в интернете и пошла посмотреть, как это происходит. Взяла маску, ручку и пришла на участок для голосования за Конституцию в Кировском районе. На выходе – столик, сидит девушка, читает какую-то литературу, лежит стопка листов. Я, как честный человек, который ходит на выборы, спросила: «Паспорт надо предъявлять?». Она сказала, что не надо. Фиксации в журнале не было, количества прошедших она не отмечала. Я спросила, могу ли я взять и бросить столько листов, сколько хочу. Она ответила: «Да». Я взяла с собой несколько опросных листов и сказала всем знакомым, что можно не ходить, смысла нет. При том, что голосовать нужно было при предъявлении паспорта однократно, голосовал кто хотел и сколько хотел - и приезжие [в том числе]. Тем, кто голосовал досрочно, опросные листы не привозили", - рассказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один противник московского времени, Александр Моисеенко, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не смог получить опросный лист, когда пришел на участок для голосования в Калачевском районе. "Причину не объяснили", - сказал он.

Согласно опубликованной на сайте Волгоградской областной думы пояснительной записке к законопроекту о возвращении к московскому времени, "в органы государственной власти поступило значительное количество обращений от жителей Волгоградской области, в том числе от предпринимателей, с жалобами о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени".

Представитель инициативной группы противников московского времени Игорь Манкевич считает, что в действительности многочисленных обращений не было. "Депутаты захотели, и решили всех жителей просто кинуть. По московскому времени в полседьмого вечера будет темно. Какая в этом привлекательность?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Манкевич также указал на нарушения в ходе опроса. "Есть свидетельства, что после того, как в 22-30 начали забирать коробки с бюллетенями, никто их не считал. Выходили представители администрации и поздравляли всех, что уже московское время. Референдум был легитимным, опрос же стал издевательством над [общественным] мнением", - заключил он.

С Манкевичем согласен активист из Волжского Алексей Севостьянов, также пришедший сегодня к зданию суда в Волгограде. "Депутаты обнаглели до такой степени, что, используя якобы мнение людей, пытаются отменить результаты референдума. Результаты референдума могут быть по закону отменены или в судебном порядке, или путем проведения повторного референдума. Но они поняли, что это не пройдет, поэтому и провели спецоперацию, которая, как мы видим по результатам суда, имеет все шансы на успех", - посетовал Севостьянов.