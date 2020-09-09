Волгоградские активисты собрали 12 тысяч подписей против смены часового пояса

09 сентября 2020, 18:53

Суд в Волгограде принял два коллективных иска против инициативы облдумы о возврате к московскому времени. Под обращением к президенту и российскому парламенту собраны 12 тысяч подписей.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой. Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе и вновь был поставлен перед местными жителями этим летом в дни голосования за конституционные поправки. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса, и волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс.

22 августа волгоградец Борис Пылин обжаловал в суде постановление думы об отмене итогов областного референдума, проведенного 18 марта 2018 года. Он заявил, что "депутаты превысили свои полномочия, забыв, что они являются лишь представителями населения и обязаны выполнять волеизъявление граждан". 28 августа восемь волгоградцев направили коллективный иск в областной суд с требованием отменить постановление местных депутатов о возврате к московскому времени. Активисты за пять дней набрали 2000 подписей под обращением в Госдуму с требованием вернуть волгоградское время и признать нелегитимность проведенного опроса.

В суд Центрального района Волгограда сегодня поступило административное исковое заявление от 25 жителей, которые также настаивают на незаконности постановления волгоградской областной думы от 20 августа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Кроме того, 27 августа суд Центрального района зарегистрировал аналогичное административное исковое заявление от 20 местных жителей, сообщила представитель объединенной пресс-службы Екатерина Вальковская. "Истцы полагают, что оспариваемое постановление напрямую затрагивает их право на комфортную среду проживания. По их мнению, возможная смена часового пояса приведет к нарушению их прав и законных интересов", - отметила она. По словам Вальковской, рассмотрение обоих заявлений назначено на 21 сентября.

Волгоградский юрист Иван Иванов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что поданный 28 августа в областной суд коллективный иск отклонен в связи с неподсудностью. Ранее по тем же основаниям был отклонен аналогичный иск, поданный активистом Борисом Пылиным.

Один из истцов, Игорь Манкевич, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что собраны 12 тысяч подписей, которые будут направлены в администрацию президента и Госдуму. "Технически такое количество подписных листов сложно отправить. Это получается большая тяжелая бандероль, в электронном виде это также большой объем. Поэтому сейчас ставится вопрос, чтобы все это отправить лично - то есть люди поедут в Москву с подписными листами. Сбор подписей проводили в основном в Волгограде и Волжском", - отметил Манкевич.

Он отметил, что активисты ждали, не "одумаются" ли депутаты областной думы. "Отмена референдума опросом - это нарушение закона. <...> Это не опрос, а фикция и просто профанация. По закону Волгоградской области о выборах нельзя отменять референдум опросом, референдум может быть отменен не ранее двух лет проведением другого референдума, либо в судебном порядке", - отметил Манкевич.

Он отметил, что Роспотребнадзор еще в 2013 году рекомендовал для Саратовской, Астраханской, Самарской и Волгоградской областей часовую зону UTC+5. "Почему к этому не прислушиваются законодатели?" - выразил удивление Игорь Манкевич. Истцы считают московское время неудобным. "У нас в 19.00, когда самое время с детьми погулять, спортом позаниматься - уже темно", - отметил Манкевич.