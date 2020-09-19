Заключительный фильм "Кинотавра" оказался злободневным на фоне протестов в Белоруссии

19 сентября 2020, 18:25

Сочинский фестиваль "Кинотавр" завершился показом картины Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", сюжет которой перекликается с нынешними протестами в Белоруссии, указали кинокритики. Они отметили, что это реалистичный фильм, убедительно воспроизводящий трагические события 1962 года в Новочеркасске.

Как сообщал "Кавказский узел", с 11 по 18 сентября в Сочи проходил 31-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". Пандемия коронавируса вынудила организаторов отменить развлекательную программу. 15 сентября на "Кинотавре" состоялась премьера фильма Ивана Твердовского "Конференция", посвященного жертвам теракта в Театральном центре на Дубровке, захваченным в заложники во время представления мюзикла "Норд-Ост". Несмотря на высокие отзывы и художественные достоинства картины, кинокритики сошлись во мнении, что фильм не будет пользоваться успехом в кинотеатрах.

"Кинотавр" завершился 18 сентября показом фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Показ стал российской премьерой картины.

Мировая премьера "Дорогих товарищей" состоялась в сентябре на 77-м Международном Венецианском кинофестивале. Лента была отмечена специальным призом жюри.

Андрей Кончаловский на премьеру фильма в Сочи не приехал. Фильм "Дорогие товарищи" представляли актеры, занятые в фильме - Андрей Гусев и Юлия Бурова. Актриса со сцены поблагодарила всех жителей Новочеркасска, которые приняли участие в съемках фильма. Генеральным продюсером ленты выступил Алишер Усманов. Главную роль в фильме исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.

Черно-белый фильм снят в почти квадратном формате, 4:3. События фильма развиваются в течение трех дней, с 1 по 3 июня 1962 года. Новочеркасские рабочие выходят на забастовку из-за повышения цен на продукты питания и понижения зарплаты на заводе. В городе проходит слух, что возможны перебои с продуктами и голод. На фоне протестов и очередей в магазинах главная героиня, сотрудница горкома, получает продукты питания, в том числе дефицитные, из-под полы в служебном помещении магазина. При этом ее дочь поддерживает восстание и участвует в забастовке.

Чтобы подавить забастовку, в город направлена правительственная комиссия, которая решает закрыть город на въезд и выезд, а также не допустить распространения информации о забастовке за его пределы. Кроме того, комиссия отдает приказ о раздаче боеприпасов армии. В фильме фигурирует генерал Плиев, который высказывается против этого решения. Во время подавления восстания разворачивается личная драма героини, которая разыскивает свою пропавшую дочь. В поисках ей помогает сотрудник КГБ, проникнувшийся к ней сочувствием.

По официальным данным, в ходе подавления протестов в Новочеркасске 26 митингующих погибли, более 80 получили ранения, но точных данных о количестве жертв нет, поскольку многие документы из архивов КГБ остаются засекреченными. После показательного суда семерых участников восстания приговорили к расстрелу, 105 осудили на длительное тюремное заключение. Только в 1992 году Главная военная прокуратура возбудила по факту новочеркасского расстрела уголовное дело, но никто из виновников трагедии не понес наказания ввиду смерти главных фигурантов, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Главные факты о расстреле мятежа в Новочеркасске".

Кончаловский не стал конкурировать с молодыми режиссерами

Фильм "Дорогие товарищи" не вошел в конкурс "Кинотавра", чтобы молодым режиссерам не пришлось конкурировать с таким мэтром, как Кончаловский, указала кинокритик Лариса Малюкова. "В конкурсе молодые режиссеры сегодняшнего дня, очень много новых имен, дебютов, и очень странно было бы с ними соревноваться классику. Поэтому классики обрамляют эту историю, это такая нарядная рама", – сказала она.

Критик Мария Безрук отметила, что "Дорогие товарищи" были показаны в Венеции, когда "Кинотавр" уже шел. "Во-вторых, насколько я знаю, режиссеры такого масштаба не участвуют в конкурсах в России, потому что странно Кончаловскому стоять в конкурсе рядом с начинающими режиссерами. Неловкая ситуация очень по отношению к этим режиссерам, в первую очередь. Не дать Кончаловскому – странно, а дать – это значит не дать шанс кому-то из молодых. Поэтому решение правильное абсолютно, такие фильмы не должны быть в конкурсе", – уверена Мария Безрук.

По результатам конкурса фильм Твердовского "Конференция" был удостоен приза имени Григория Горина за лучший сценарий. Гран-при фестиваля получила лента "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Исполнительница главной роли Валентина-Чыскыырай Романова получила приз за лучшую женскую роль в этом фильме. Фильму Kitoboy Филиппа Юрьева достались призы "За лучшую режиссуру" и награда имени Олега Янковского "За лучшую мужскую роль" актеру Владимиру Онохову. Приз за лучшую операторскую работу присудили Николаю Желудовичу, оператору фильма "Трое" Анны Меликян.

По словам директора фестиваля Полины Зуевой, бюджет "Кинотавра" в этом году сократился на 30% и составил 125 миллионов рублей. Также из-за пандемии коронавируса в три раза было сокращено число аккредитованных участников, что составило 1000 человек.

Критики указали на актуальность картины о подавлении протестов

Сюжет "Дорогих товарищей" перекликается с нынешним политическим кризисом в Белоруссии, указала кинокритик Лариса Малюкова.

"Мне кажется, что это очень интересная работа. Не скажешь, что это работа 80-летнего режиссера. Она актуальная, она социальная. Я спрашивала Андрея Сергеевича, насколько события в Новочеркасске ассоциируются с сегодняшними событиями в Белоруссии и в Хабаровске, и в других регионах нашей страны. Он считает, что он снимал просто про свое, не совсем он об этом думал. Но это право художника – думать или не думать о каких-то конкретных событиях. Но вы увидите, что эти события абсолютно рифмуются с тем, что мы видим на экране: как власть общается с демонстрантами, кто на самом деле направляет автоматы на людей – это не военные, это всегда чиновники. Это очень закономерно. Мы идем по кругу, и об этом круге кровавом это кино", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавлялись силовиками. В России, в том числе в ЮФО, прошел ряд акций в поддержку белорусов.

В фильме сочетается официальный и человеческий взгляд на события забастовки и расстрела, указала она. "Эта трагедия подана как противостояние системы и человека. Система всегда бесчеловечна, а человек, даже вписанный в систему, рано или поздно понимает, что он чужой системе, потому что у системы своих нет – система перемалывает всех, так или иначе", – сказала Малюкова.

Кинокритик Мария Безрук также указала на актуальность сюжета новой картины Кончаловского. "К сожалению, в нашей стране такие фильмы актуальны всегда. Потому что движемся мы исключительно по спирали, с определенной периодичностью наступая на одни и те же грабли, и не делаем уроков из собственной истории. Мы сейчас переживаем нечто похожее - не столько мы, сколько наши ближайшие соседи. Белоруссия с нами близка настолько, что мы волей-неволей экстраполируем белорусские события на себя и думаем о том, как скоро нам предстоит нечто подобное. И поэтому выбор фильма открытия и фильма закрытия напрямую сопряжен с тем политическим контекстом, который мы имеем", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Открыла "Кинотавр" анимационная картина Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких"". Картина посвящена людям, которые имели бесстрашие идти против течения ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни: писателям Николаю Гоголю и Михаилу Булгакову, режиссеру Всеволоду Мейерхольду и композитору Дмитрию Шостаковичу. Ранее фильм представили на международном фестивале в Роттердаме, а на анимационном смотре в Анси мультфильм получил приз жюри "За лучший полнометражный фильм". Перед показом картины на "Кинотавре" режиссер был награжден президентом фестиваля Александром Роднянским "за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино".

Фильм Кончаловского реалистичен и исторически правдив, отметил критик

В фильме "Дорогие товарищи" история представлена как трагедия, у каждого там есть своя правда, отметил кинокритик, историк кино Александр Шпагин.

"Как только это возникает, мгновенно исчезает соцреалистический однозначный взгляд, а появляется взгляд удивительно объективный и, соответственно, глубокий. Это настоящая реалистическая картина. У нас реализма практически нет сейчас как жанра, как стиля. А это реалистический фильм, который заставляет нас задуматься о многом, в том числе о событиях на майдане (революции на Украине в 2013-2014 годах. - Прим. "Кавказского узла"), о событиях в Белоруссии и так далее, потому что перекличка здесь очевиднейшая. Он очень актуален. Он мог бы и так появиться – это было бы прекрасно. А он еще и вовремя появился. Это выдающаяся работа. Я несколько удивлен, какие хлипкие были аплодисменты в зале. И поговорил с несколькими людьми – им не понравилось. Я считаю, выдающаяся работа", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Шпагин.

Он считает, что уровень исторической точности фильма очень высок. "О Новочеркасске было две картины до этого – "Уроки в конце весны" и "Однажды в Ростове". Очень неплохие картины, но до уровня, глубины и точности этой картины [не дотягивают]", – сказал критик.

Шпагин указал, что восстание в Новочеркасске было первым в ряду многих других. "На самом деле было около 40 восстаний по Советскому Союзу, на Украине. На Западной Украине просто был голод последние годы при Хрущеве. Я на Западной Украине жил и знаю, что там творилось – это совершенно неизвестные страницы нашей истории. То, что здесь показано, точность невероятная. Именно так и было. Более того, считалось, что именно солдаты стрельнули по толпе. На самом деле, как это обычно и бывает, это стреляли снайперы. Это, кстати, некое историческое открытие. Потому что было у всех ощущение, что это не солдаты. Дальше восстания развивались по той же схеме, и там точно так же гибли люди. Новочеркасск остается главным образом. Удар голода пришелся на Украину, Кубань, и там в основном были восстания. Хотя было одно и в Сибири", – указал Александр Шпагин.

Критик назвал картину шедевром. "Все начинается с точки зрения автора, с птичьего полета. Поначалу мы смотрим чисто объективистскую картину и никому не сочувствуем. Постепенно этот объективизм начинает спадать, как шелуха – в первую очередь, через героиню Высоцкой, но не только. И изначально за объективистским посылом возникает не просто субъективистский, а глубоко личностный и, я бы даже сказал, трагически-лирический. Вот к чему приходит Кончаловский. Структурно этот фильм для меня выстроен совершенно идеально", – заключил Шпагин.

Критики в целом скептически отнеслись к перспективам проката

Перспективы проката "пока нормальные", считает Шпагин. "На Кончаловского пойдут. У нас людей с именем, режиссеров, на которых идут - буквально раз, два, три, и обчелся. Кончаловский среди них. Пойдут просто потому, что имя. Прокат будет средний, конечно, не супер какой, но он будет стабильный. Посмотрим, конечно, но обычно я угадываю. Фильм будет идти медленно, тихо, два-три месяца на утренних и ночных показах для элитарной аудитории. В Москве и Питере, во всяком случае. То есть не праймтаймовские показы для студенческой и элитарной аудитории", – отметил Александр Шпагин.

По мнению Ларисы Малюковой, картина может быть очень хорошо продана онлайн. "А в прокате очень сложно, потому что для молодежи – это основной наш посетитель кино – эти события чужие, и страна 1962 года для нее чужая. Гораздо ближе какой-нибудь Канзас-сити или Новый Орлеан. Вот это их страна", – заключила Малюкова.

Мария Безрук считает, что массово зрители в кинотеатры на "Дорогих товарищей" не пойдут. "Онлайн ситуация будет лучше, но я тоже не думаю, что у него будут сумасшедшие просмотры. Это фильм долгой судьбы. Поскольку это историческая картина, она не привязана к каким-то актуальным событиям, ее будут смотреть долго, и постепенно она будет обрастать какой-то жизнью. Но не верю в успешную прокатную судьбу в кинотеатрах, потому что вряд ли зритель в текущей ситуации пойдет смотреть это в кино. Он включает телефон или компьютер, канал "Новое время" или "Дождь" и смотрит на то, что происходит в Белоруссии. И поэтому тот зритель, который бы посмотрел это кино, он смотрит новости, для него это сейчас гораздо важнее. Может, через какое-то время имеет смысл повторить прокат, и в более благополучный период картина бы заработала лучше", – отметила Мария Безрук.

Кончаловский привлек множество непрофессиональных актеров

Малюкова также отметила работу актрисы Юлии Высоцкой. "Она не была замечена в Венеции. Тем не менее, как мне кажется, катализатором идеи фильма стала Юлия Высоцкая, потому что ее корни казацкие, она оттуда. Персонаж пожилого казака напоминает деда Юлии Высоцкой", – указала кинокритик.

Все актеры массовых сцен – жители Новочеркасска и близлежащих населенных пунктов. Отца главной героини, пожилого казака, также сыграл непрофессиональный актер. "Массовка такая же яркая, как мы видели когда-то в "Асе Клячиной" или в "Белых ночах". В этом смысле это абсолютно картина Кончаловского, что отличается от взгляда Андрея Сергеевича. Потому что сегодня Андрей Сергеевич вдруг неожиданно стал защищать Сталина. Это очень странно и никак не коррелируется с картиной, которую он снял", – добавила Лариса Малюкова.

Работа непрофессиональных актеров понравилась и Александру Шпагину. "Где он этих актеров набрал? При этом видно же, что это актеры. Фантастически точно, а лица какие – из того времени. Интонации какие. Я как будто на машине времени [перенесся в то время]", – сказал кинокритик.

Мария Безрук, в свою очередь, указала на хорошую работу Юлии Высоцкой. "Она в очередной раз показывает, что она большая артистка. Здесь у нее интересная яркая роль, но иногда мне казалось, что она одна, сама с собой разговаривает. Иногда мне не хватало ее коммуникации с другими артистами в кадре. Я допускаю, что это прием, но не вполне понимаю, для чего он нужен", – отметила Мария Безрук.

Она отметила и ряд недостатков ленты. "Есть какие-то очень удачные яркие актерские работы, а есть совсем плоские. Разочаровал оператор Андрей Найденов. Мне нравятся его прежние фильмы, а здесь придумал неинтересное грубое решение, которое меня оставило равнодушной. Я не кровожадна, но если бы девочка [дочь героини] умерла, и ей нужно было бы жить с этим всю свою жизнь, с ощущением, что она, по сути, убила своего ребенка – ее ребенка убила та машина, которой она служила неистово, – вот в этом был бы великий смысл фильма. Как кинематографист я разочарована, потому что в этом случае драма не состоялась. А если, работая с этим материалом, ты не делаешь драму, я не вижу смысла работать в принципе. К преступлениям советской власти есть смысл обращаться только для того, чтобы показать их ужас, и чтобы это не повторялось", – сказала Мария Безрук.