ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить 20 тысяч евро журналисту Миркадырову

17 сентября 2020, 14:31

Обвинение властей Азербайджана в отношении Рауфа Миркадырова о госизмене необоснованны, журналисту должна быть выплачена компенсация за моральный ущерб, сказано в сообщении Европейского суда по правам человека.

Как сообщал "Кавказский узел", обозреватель русскоязычной газеты "Зеркало" Рауф Миркадыров обвиняется в Азербайджане в шпионаже в пользу Армении, сам Миркадыров свою вину отрицает. 28 декабря 2015 года суд в Баку признал журналиста виновным в госизмене и приговорил его к шести годам заключения. В марте 2016 года апелляционный суд в Баку заменил реальный срок на условный.

В апреле 2017 года ЕСПЧ завершил коммуникацию по жалобе Миркадырова о признании нарушения его прав, гарантированных статьей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав человека. В сентябре 2016 года Рауф Миркадыров уехал в Швейцарию, чтобы увидеться с родственниками, проживающими там с 2014 года. В марте 2017 года он получил в Швейцарии статус политического беженца.

Суд признал нарушение прав Миркадырова по статье №5 Европейской конвенции – "Право на свободу и личную неприкосновенность", а также по статье №6 "Право на справедливое судебное разбирательство" и статье №8 "Право на уважение личной жизни", сообщается в пресс-релизе. опубликованном 17 сентября на сайте суда.

Суд обязал власти Азербайджана выплатить журналисту компенсацию 20 тысяч евро. Также ЕСПЧ не счел необходимым расследовать жалобу журналиста о нарушении его прав против властей Турции, выдавших его Азербайджану. "В апреле 2014 года, когда Миркадыров был корреспондентом азербайджанской газеты в Турции, турецкие власти отозвали его аккредитацию для прессы и вид на жительство и депортировали его на родину. По прибытии в Баку он был арестован МВД Азербайджана. Через два дня ему было предъявлено обвинение в государственной измене за предоставление секретной информации армянским агентам", – сказано в сообщении суда, переведенном "Кавказским узлом".

ЕСПЧ счел неубедительными доводы властей Азербайджана по обвинению Миркадырова в сотрудничестве со спецслужбами Армении. "Суд постановил, что Азербайджан должен выплатить заявителю 20 000 евро в качестве возмещения морального вреда", – сказано в решении ЕСПЧ.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Персоналии" размещена биография Рауфа Миркадырова.