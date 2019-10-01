Джафарли смог покинуть Азербайджан вопреки запрету суда

01 октября 2019, 14:47

Пограничники позволили оппозиционеру Натигу Джафарли вылететь сегодня из Азербайджана, несмотря на решение суда о невыездном статусе активиста. Запрет основан на информации о налоговом долге, однако в Минналогов предположили, что допущена ошибка.

Как писал "Кавказский узел", исполнительный секретарь партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли 28 сентября получил официальное письмо из Сабаильского районного суда о запрете на выезд из страны из-за долга по налогам. Как оказалось, суд вынес такое решение еще 19 сентября. По данным министерства налогов, Джафарли задолжал 2072 маната (около 1240 долларов). Активист утверждает, что долг в принципе не мог возникнуть, так как он не занимался предпринимательством в последние годы.

Натиг Джафарли обеспокоен тем, что может подвергнуться и уголовному преследованию. Ранее он уже был арестован по обвинению в незаконном предпринимательстве, присвоении и уклонении от уплаты налогов, но в августе 2017 года дело против Джафарли было прекращено.

Сегодня утром Джафарли смог пройти пограничный контроль в Бакинском аэропорту и сесть в самолет. "Вчера (30 сентября. - Прим. "Кавказского узла") я ходил в Департамент министерства налогов для разбирательства в связи с начисленным мне долгом. Справедливости ради надо отметить, что меня приняли вежливо и обещали прояснить вопрос. Предположили, что возникла «техническая ошибка». Я написал заявление, и мне сказали, что в ближайшие дни проведут расследования и ответят мне. При этом мне сказали, что запрета мне на пересечение границы нет. Я не стал вчера предавать огласке эту информацию, решив проверить на деле сегодня", - рассказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Натиг Джафарли отметил, что таможенники в аэропорту тщательно проверяли его. По словам Джафарли, он уже пять лет подвергается таким проверкам всякий раз, когда покидает страну. "К сожалению, эта «особая проверка» в отношении некоторых «неблагонадежных» политиков, активистов и журналистов все еще действует. Но в любом случае, пройдя этот этап, я прошел на посадку", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла" по телефону. Он уточнил, что пока не подал апелляцию на решение суда, поскольку хотел сначала поговорить с налоговиками.

Произошедшее либо в самом деле техническая ошибка, либо активиста таким образом предупредили о том, что запрет на выезд из Азербайджана может быть установлен в любое время, считает глава Клуба прав человека Расул Джафаров. "Формально, действительно, правовых препятствий для его нынешней поездки не должно было бы быть. Решение о запрете принял суд первой инстанции, но оно еще не вступило в силу, поскольку еще не истек срок обжалования вердикта в апелляционной инстанции. С другой стороны, реалии таковы, что когда кому-то хотят запретить выезд из страны, то орган исполнительной власти вводит ограничение сразу, и потом постфактум через суд добивается утверждения этого решения. Если в минналогов «ошиблись», то они могут отозвать свое обращение из суда", - отметил Джафаров.

По его мнению, ситуация с Натигом Джафарли показала пороки судебной системы. "Ведь если бы суд рассмотрел дело с участием Джафарли, то в ходе разбирательства он бы изложил бы свои аргументы, и процесс, как минимум, был бы отложен до предоставления дополнительных доказательств", - сказал Расул Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пресс-службы Минналогов оказались недоступны для комментариев.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".