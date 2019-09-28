Натиг Джафарли. Фото кадр видео Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/site/news/28429

28 сентября 2019, 19:27

Суд запретил активисту ReAl покидать Азербайджан

Сабаильский райсуд задним числом известил исполнительного секретаря партии "Республиканская альтернатива" Натига Джафарли о запрете на выезд из страны. Оппозиционер связал запрет со своими выступлениями на заграничных мероприятиях.

По словам Натига Джафарли, сегодня он получил официальное письмо из Сабаильского районного суда о запрете на выезд из страны из-за долга по налогам. "В письме сообщается, что, оказывается, еще 19 сентября по представлению министерства налогов был введен запрет мне покидать страну - из-за якобы имеющегося налогового долга на сумму 2072 манатов (около 1240 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). При этом о судебном разбирательстве сообщают постфактум", -  рассказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Сам долг, как следует из решения суда, накопился с 2014 года. "В 2016 году, за несколько месяцев до моего ареста, министерство налогов проверяло мою деятельность и выдало мне справку об отсутствии долгов. Позже, в августе 2016 года, меня арестовали и задним числом приписали долг. Спустя месяц меня освободили, а впоследствии дело закрыли, и соответствующий документ я представил в департамент министерства налогов. Кстати, акт генеральной прокуратуры о снятии с меня всех обвинений правительство направило в ЕСПЧ в связи с моей жалобой – дескать, обвинений нет и, соответственно, нет и нарушения прав", - сообщил Джафарли.

Натиг Джафарли был арестован по обвинению в незаконном предпринимательстве, присвоении и уклонении от уплаты налогов. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что обвиняемый дал признательные показания, однако сам оппозиционер эту информацию опроверг. В августе 2017 года дело против Джафарли было прекращено.

После 2016 года никаких долгов, по словам Джафарли, у него возникнуть также не могло, поскольку он не занимался предпринимательством, а его идентификационный номер налогоплательщика был закрыт. Джафарли не исключил, что нынешние ограничения связаны с его оппозиционной деятельностью и критикой правительства. "Возможно, кому-то во власти не нравятся моя критика экономической политики правительства и проблем с правами человека, мои выступления на международных мероприятиях, где мы честно говорим о существующих проблемах. За последний год я был приглашен на ряд мероприятий в рамках Совета Европы, Евросоюза, а совсем недавно и БДИПЧ ОБСЕ. Может быть, поступила команда срочно ввести мне «стоп» на зарубежные поездки. Поэтому они поспешно провели суд, даже не уведомив меня", - сказал Джафарли. Он заявил, что обжалует решение суда в апелляционной инстанции.

Натиг Джафарли не исключил и вероятность своего ареста. "Возможно, дело не кончится ограничениями на поездки. Дело в том, что приписанный мне долг превышает две тысячи манатов. А это предусматривает, наряду со штрафом, и наказание в виде лишения свободы", - указал Джафарли.

"Уклонение от уплаты налогов, взносов по страхованию от безработицы или обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере наказывается штрафом в размере от двукратного до четырехкратного размера ущерба, причиненного в результате преступления, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо без такового", - говорится в статье 213.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

Со стороны налоговиков нелепо предъявлять претензии к Джафарли после снятия с него всех обвинений, указал глава Клуба прав человека Расул Джафаров. "Очень хочется надеяться, что произошла техническая ошибка. Правда, настораживает, что суд не уведомил заранее Натига Джафарли о судебном процессе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Джафаров отметил, что апелляционный суд рассматривает такие дела оперативно, в течение двух дней после обжалования. "Если апелляционный суд отменит это абсурдное решение, то значит, произошла техническая ошибка. Но если это решение будет оставлено в силе, то это будет означать ограничение прав Натига  Джафарли по политическим мотивам за его критические выступления. Это противоречило бы декларируемой в последнее время властями политике реформ и означало бы возобновление порочной практики ограничения прав активистов посредством нарушения их свободы передвижения", - отметил Расул Джафаров.

В связи с выходным днем представители Министерства налогов, генеральной прокуратуры  и Сабаильского районного суда оказались недоступны для комментариев.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

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