Семеро детей из Сирии возвращены в Дагестан

16 сентября 2020, 21:32

Родные увезли домой из Москвы семерых дагестанских детей, возвращенных с Ближнего Востока, один пока остается с родственниками в столице, сообщила детский омбудсмен в республике.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября 15 детей из Астраханской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни были доставлены в Подмосковье из Сирии. Возраст детей - от года до 17 лет, среди них два парализованных ребенка и дети с осколочными ранениями, они госпитализированы, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. 13 сентября родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию были переданы 11 возвращенных с Ближнего Востока детей. Еще четыре ребенка из Астраханской области, Дагестана и Чечни оставались в больнице.

Среди возвращенных из Сирии детей у двенадцати есть родственники в Дагестане. На данный момент родным передано восемь дагестанских детей, семеро уже вернулись на родину, сообщил сегодня со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в республике Марину Ежову "Интерфакс". Один ребенок прибудет в республику чуть позже - пока он находится с родственниками в Москве, пояснила омбудсмен.

По словам Ежовой, четверо детей, госпитализированных по прибытии рейса, остаются в больнице, им предстоят операции. Однако прежде их законные представители должны подписать ряд документов, в том числе согласие на оперативное вмешательство, сказала она. Кроме того, эти документы "дадут им право сидеть с малышами в реанимации и ухаживать за ними", - привел ее слова ТАСС.

На Ближнем Востоке все еще остаются 1300 дагестанских детей, уехавших с родителями или рожденных дагестанками в Сирии, указала ранее омбудсмен, сославшись на заявления их родственников. "Но по факту - больше", - процитировал ее 11 сентября Telegram-канал Siu.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.