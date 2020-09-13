11 детей с Северного Кавказа переданы близким после возвращения из Сирии

13 сентября 2020, 17:42

Родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию переданы 11 детей, возвращенных с Ближнего Востока. Еще четыре ребенка из Астраханской области, Дагестана и Чечни остаются в больнице.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября 15 детей из Астраханской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни были доставлены в Подмосковье из Сирии. Возраст детей - от года до 17 лет, среди них два парализованных ребенка и дети с осколочными ранениями, они госпитализированы, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Сегодня 11 из 15 детей, вывезенных из сирийских лагерей для беженцев "Аль-Холь" и "Рож", переданы родственникам, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

"Они прошли медицинское обследование, а также тестирование на коронавирусную инфекцию. Четверо детей, которые получили ранения в Сирии, были доставлены в больницу. Результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными. И в воскресенье (13 сентября) родственникам разрешили забрать детей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте детского омбудсмена.

По словам Анны Кузнецовой, эти 11 детей переданы родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию. "Но ещё 4 ребёнка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице - их жизни ничего не угрожает, мы в ближайшее время навестим их, обговорим с врачами дальнейший план лечения", - приводит слова детского омбудсмена ее пресс-служба.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.