13 сентября 2020, 17:42

11 детей с Северного Кавказа переданы близким после возвращения из Сирии

Родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию переданы 11 детей, возвращенных с Ближнего Востока. Еще четыре ребенка из Астраханской области, Дагестана и Чечни остаются в больнице.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября 15 детей из Астраханской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни были доставлены в Подмосковье из Сирии. Возраст детей - от года до 17 лет, среди них два парализованных ребенка и дети с осколочными ранениями, они госпитализированы, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Сегодня 11 из 15 детей, вывезенных из сирийских лагерей для беженцев "Аль-Холь" и "Рож", переданы родственникам, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

"Они прошли медицинское обследование, а также тестирование на коронавирусную инфекцию. Четверо детей, которые получили ранения в Сирии, были доставлены в больницу. Результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными. И в воскресенье (13 сентября) родственникам разрешили забрать детей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте детского омбудсмена.

По словам Анны Кузнецовой, эти 11 детей переданы родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию. "Но ещё 4 ребёнка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице - их жизни ничего не угрожает, мы в ближайшее время навестим их, обговорим с врачами дальнейший план лечения", - приводит слова детского омбудсмена ее пресс-служба.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Жительница Дагестана с двумя детьми вывезена из Сирии в Чечню", "Аналитики обсудили трудности реабилитации членов семей бывших боевиков на Кавказе", "Лианна Хамукова оставлена под домашним арестом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 сентября 2020, 18:30

13 сентября 2020, 17:14

  • Ростовчане указали на пробелы в работе городской думы

    Основными проблемами Ростова-на-Дону пришедшие на избирательные участки горожане назвали плотную застройку, разбитые дороги и несанкционированные свалки. Часть избирателей указали на бездействие депутатов городской думы и назвали муниципальные выборы формальностью.

13 сентября 2020, 16:50

13 сентября 2020, 15:55

13 сентября 2020, 15:20

  • Часть махачкалинцев решили проигнорировать выборы

    Голосование на выборах в Махачкале в воскресенье идет активнее, чем в два предыдущих дня, сообщили работники избирательных комиссий. Некоторые горожане признались, что не видят смысла голосовать и решили проигнорировать выборы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи