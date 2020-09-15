Азербайджан насчитал 30 обстрелов с армянской стороны

15 сентября 2020, 09:15

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селах приграничных районов, а также в НАР, сообщило оборонное ведомство страны.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел, насчитав 32 нарушения режима прекращения огня за сутки.

После обострения карабахского в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Агдам Товузского района и в селе Юхары Бузгов Бабекского района Нахичеванской автономной республике.

Напомним, 12 июля произошла эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".