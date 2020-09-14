Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел

14 сентября 2020, 08:42

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 32 раза, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября Азербайджан насчитал 31 обстрел своих позициц за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах 12 сентября обвинил Азербайджан в 310 обстрелах за неделю.

После обострения карабахского в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояни продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия за сутки был нарушен 32 раза, позиции азербайджанских войск были обстреляны в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, стрельба велась со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении, а также с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд расположен в Тавушской области Армении, с которой граничат Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Напомним, 12 июля произошла эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".