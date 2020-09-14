Грозненцы сообщили о принуждении посетить матч "Ахмата"

14 сентября 2020, 05:29

Сотрудники бюджетных организаций Грозного пожаловались, что их заставили прийти на матч "Ахмата" с "Сочи". На стадионе они столкнулись с требованиями соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, хотя на трибунах эти меры болельщиками игнорировались.

Как сообщал "Кавказский узел", власти регулярно вынуждают бюджетников посещать матчи "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. В марте, когда власти Чечни уже озвучили рекомендацию избегать массовых мероприятий, грозненских бюджетников и студентов по-прежнему принуждали идти на стадион. 20 августа бюджетники вынуждены были посетить матч "Ахмата" с волгоградским "Ротором" по распоряжению начальства.

На стадионе "Ахмат-арена" в Грозном, вмещающем 30 тысяч зрителей, 12 сентября состоялась встреча между местным клубом и "Сочи". Игра завершилась победой сочинского клуба со счетом 0:1. Опрошенные на следующий день после матча корреспондентом "Кавказского узла" жители Грозного, работающие в бюджетных организациях, пожаловались на принуждение посетить игру "Ахмата".

«Пришлось быть на матче «Ахмата». Как всегда, сверху спустили указание отправить на игру такое-то количество людей. Собрались у стадиона минут за 30 до начала игры, отметились и прошли в указанный сектор. Маски были обязательны, дистанцию тоже требовалось соблюдать. Садились так, чтобы с обеих сторон было по свободному месту», - рассказал работник предприятия в Грозном Хамзат.

«Вместе с коллегами пришлось присутствовать на матче нашей команды на стадионе «Ахмат-арена». Были заместители директора и преподаватели, студентов не привлекли. Как обычно, были проверки на входе, пропуск через металлодетектор. Охрана была в масках, нам тоже пришлось их взять, но на трибуне почти никто их не использовал. Кто на подбородок спустил, кто вообще снял и надел снова, только когда уходили после завершения игры», - отметил сотрудник одного из техникумов чеченской столицы Магомед.

«Обычно мы на матчи ходим по очереди. Думал поехать в село на выходные, но друг попросил его подменить. Пришлось пойти на стадион, чтобы количество людей от нас совпало. Думал уйти после начала игры или хотя бы первого тайма, но охрана не выпустила. Пришлось сидеть до конца (матча). Стадион был заполнен меньше чем на треть, а то и того меньше», - рассказал бюджетник Хасан.

Болельщики клуба «Ахмат» высказали корреспонденту "Кавказского узла" свое возмущение игрой команды.

«У меня просто нет слов. Два раза подряд проиграть на своем поле, даже еще с нулевым счетом! Как вообще так можно, я не понимаю», - возмутился Сулейман.

«Разочарование полное, скажу честно. «Сочи», как мне кажется, не такая сильная команда, чтобы наши проиграли, да еще и у себя дома. Надеялся, что после последнего проигрыша в игре с ЦСКА ребята мобилизуются и покажут класс, но, увы, не случилось. «Сочи» забил свой мяч во время первого тайма, и, несмотря на уйму времени и возможностей, наши так и не отыгрались. Стыдно должно быть и игрокам, и тренерам за такую игру», - убежден Рамзан.

В министерстве спорта республики отметили, что футбольный матч в Грозном прошел в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«Трибуны были заполнены меньше, чем на 30 процентов, соблюдалась установленная социальная дистанция между болельщиками, без защитных масок на стадион никто не допускался. Все прошло в строгом соответствии с установленными правилами», - заявил представитель ведомства.

По словам чеченского писателя Ризвана Ибрагимова, в Чечне существует негласная система принуждения к присутствию на мачтах "Ахмата". "Принуждение под угрозой увольнения к участию в митингах, матчах "Ахмата" и других мероприятиях, где требуются массы людей, является обычной практикой", - заявил он.

По словам главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, бюджетники, которых принуждают посещать матчи "Ахмата", считают, что жаловаться на это бесполезно. "Люди опасаются, что из-за этого их могут выкинуть с работы, а может быть, и строже наказать", - отметил он.