"Ахмат" с крупным счетом проиграл ЦСКА в домашнем матче

30 августа 2020, 20:51

Футболисты грозненского "Ахмата" на своем поле проиграли московскому ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги сезона 2020/21, пропустив три безответных гола.

Как писал "Кавказский узел", в сезоне РПЛ-2019/20 "Ахмат" занял 13-е место, набрав 31 очко. В последнем матче сезона, который состоялся 22 июля, грозненцы на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 0:4.

Встреча, прошедшая в сегодня на стадионе "Ахмат Арена", началась в 18.03 и закончилась в 19.54 мск со счетом 3:0 в пользу гостей, указано в протоколе матча на сайте РПЛ.

Счет на на 11-й минуте открыл Константин Кучаев. Еще два гола в ворот хозяев были забиты в конце второго тайма: на 88-й и 90-й минутах отличились Кристиян Бистрович и Никола Влашич соответственно.

После поражения "Ахмат", в активе которого 10 очков, опустился на шестую строчку турнирной таблицы. Следующий матч грозненцы также сыграют дома, соперником команды станет ФК "Сочи", который занимает третье место в Чемпионате России.

В конце июля главным тренером футбольного клуба "Ахмат" был назначен Андрей Талалаев. На этом посту он сменил Игоря Шалимова. Некоторые болельщики усомнились в способности нового наставника улучшить турнирное положение грозненской команды.

Ранее чеченские бюджетники неоднократно жаловались на добровольно-принудительное посещение "Ахмат Арены" и участие в массовых субботниках. Так, в марте грозненские бюджетники и студенты жаловались, что чиновники продолжали принуждать их к посещению "Ахмат Арены", несмотря на рекомендацию избегать массовых мероприятий из-за коронавируса. Грозненцев вынуждали посещать матчи "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. Подобная практика является продолжением традиций советских времен, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.