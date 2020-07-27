Болельщики усомнились в эффективности нового тренера "Ахмата"

27 июля 2020, 00:07

Главным тренером футбольного клуба "Ахмат" назначен Андрей Талалаев, который сменил на этом посту Игоря Шалимова. Некоторые болельщики усомнились в способности нового тренера улучшить турнирное положение грозненской команды.

Сообщение о смене главного тренера ФК "Ахмат" появилось вечером 26 июля на сайте и страницах клуба в социальных сетях.

"Руководство приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона 2019-2020. Контракт со специалистом подписан на три года. 28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку", – сказано в сообщении.

Отмечается также, что подготовку к новому сезону российской премьер-лиги, который стартует 8 августа, "Ахмат" начнет с недельного сбора в Кисловодске.

Андрей Талалаев – советский и российский футболист. Сыграл в высшей лиге России 69 матчей, в которых забил восемь голов. В разные годы возглавлял клубы "Ростов", "Волга" НН, "Тамбов", "Химки", "Пюник" (Армения). За шесть туров прошлого сезона чемпионата России Талалев возглавлял самарские "Крылья Советов". Под его руководством команда не сумела сохранить прописку в премьер-лиге, заняв 15-е место. 25 июля специалист покинул самарский клуб, сообщил ТАСС.

Назначение Талалева вызвало бурное обсуждение болельщиков. Так, соответствующее сообщение, опубликованное на странице ФК "Ахмат" в Instagram, в течение часа собрало более 507 "лайков" и не менее 51 комментария. Некоторые пользователи соцсети скептически отнеслись к смене главного тренера грозненской команды.

"Надо не тренера менять, а хороших игроков пригласить", - считает borshaev7. "Ничего он не изменит - не тот тренер. Состав усиливать надо", - согласился с ним пользователь под ником 95edilov.

"Шалимов только наладил игру, а его не продлили. Было бы хорошо нового топового игрока", - прокомментировал

bekmen77.

"Ахмату" нужны нормальные игроки. Вратаря купите, пожалуйста", - высказался giborg_095.

Некоторые болельщики приветствовали приход нового наставника. "Очень рад, что к нам пришёл такой специалист, ждём топовую команду", - выразил надежду zelim_95xx.



"Наконец-то пригласили хорошего специалиста, который хорошо знает российский футбол", - написал rakhim.kooo.

В сезоне РПЛ-2019/20 "Ахмат" занял 13-е место, набрав 31 очко. В последнем матче сезона, который состоялся 22 июля, грозненцы на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 0:4.

Как писал "Кавказский узел", чеченские бюджетники ранее неоднократно жаловались на добровольно-принудительное посещение "Ахмат Арены" и участие в массовых субботниках. Так, в марте грозненские бюджетники и студенты жаловались, что чиновники продолжали принуждать их к посещению "Ахмат Арены", несмотря на рекомендацию избегать массовых мероприятий из-за коронавируса. Грозненцев вынуждали посещать матчи "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. По мнению главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, подобная практика является продолжением традиций советских времен.