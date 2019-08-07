Чеченские бюджетники описали механизм контроля за посещением матчей "Ахмата"

07 августа 2019, 15:32

Охрана "Ахмат Арены" позволила уйти до начала матча тем, кто пришел на игру по принуждению, рассказали работники бюджетных организаций после встречи грозненского "Ахмата" с "Оренбургом" 5 августа. Жалобы в федеральные органы власти грозят проблемами для жителей Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" писатель Ризван Ибрагимов и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как информировал "Кавказский узел", 5 августа грозненский "Ахмат" обыграл футбольный клуб "Оренбург" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20.

Чеченские бюджетники рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о принудительном посещении "Ахмат Арены" 5 августа. "Утром на работе нас предупредили, что нужно быть на футбольном матче. Явка была строго обязательной. На месте надо было отметиться у заместителя директора. Если у кого-то не было возможности поехать, надо было найти себе замену. Главное - обеспечить явку определенного количества людей, а кто там будет присутствовать, особого значения не имеет. Мы были у стадиона в половине восьмого вечера, отметились у контролера и быстро ушли", - рассказал работник одного из грозненских предприятий Сулейман.

Отказ от посещения матча грозит увольнением, сообщил другой бюджетник Султан. "Каждый раз, когда говорят, что нужно ехать на матч, субботник, митинг, начальство дает понять, что это указание руководства сверху и что их самих такое положение вещей не устраивает, но приходится подчиняться. 5 августа было то же самое. Повозмущались немного, но поехали. Делать нечего, надо подчиняться или уходить. У нас свой автобус, и туда отвезли, а после игры обратно", - отметил другой бюджетник, Султан.

Присутствие на матчах, участие в провластных митингах и других принудительных мероприятиях приравнивается к должностным обязанностям, указал грозненец Ваха. "(Спорить) бесполезно. Или предложат писать заявление на увольнение по собственному желанию, или найдут другой способ выжить с работы. У нас так (в 2018 году) несколько человек работы лишились, решив проявить принципиальность. На нашем предприятии действует негласный график, по которому работники по очереди ходят на те или иные мероприятия", - отметил местный житель.

Бюджетники обратили внимание на то, что охрана стадиона не мешала им уйти еще до начала матча с "Оренбургом". "Прежде зачастую бывало, что со стадиона не выпускали тех, кто прошел на территорию через полицейский кордон. 5 августа такого не наблюдалось. Одни шли на стадион, другие наоборот, но уходить никому не возбранялось. Во всяком случае, мы с другом смогли уйти минут за пять до начала игры", - сказал местный житель Тимур.

"Больше половины трибун пустовало, хотя людей на стадион шло очень много. Просто те, кому футбол неинтересен, отмечались у своих контролеров и уходили. Когда здесь (на стадионе "Ахмат-арена". - Прим. "Кавказского узла") был первый матч этого сезона и присутствовала комиссия УЕФА, тогда все трибуны были заполнены, уходить до конца игры не разрешалось. А 5 августа этого не было", - отметил грозненец Мансур.

В Чечне существует негласная система принуждения к участию в матчах "Ахмата", подтвердил чеченский писатель Ризван Ибрагимов. "Принуждение под угрозой увольнения к участию в митингах, матчах "Ахмата" и других мероприятиях, где требуются массы людей, является обычной практикой. Знаю об этом, поскольку жертвами такого принуждения были члены моей семьи и знакомые", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жаловаться в федеральные органы бессмысленно, считает Ризван Ибрагимов. "Кремль поддерживает любые действия властей Чечни. Любые жалобы в федеральные органы возвращаются на места к самим нарушителям со всеми вытекающими для их авторов проблемами", - пояснил он.

Футбольные матчи в Чечне обязаны посещать работники всех бюджетных организаций, не исключая школы, больницы и суды, указал глава общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Многие считают, что жаловаться на это бесполезно. Люди опасаются, что из-за этого их могут выкинуть с работы, а может быть, и строже наказать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным на сайте "Ахмат Арены", матч с "Оренбургом" 5 августа посетил 11721 зритель. Всего стадион вмещает 30 тысяч человек.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о жалобах грозненцев на принудительное посещение матчей с участием "Ахмата".