Завершен многодневный пробег лошадей кабардинской породы

10 сентября 2020, 23:47

Трое всадников и их кони кабардинской породы, преодолевшие дистанцию "Черкесского дерби" в тысячу километров за десять дней, получили награды.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Кабардино-Балкарии начался десятидневный пробег лошадей кабардинской породы "Черкесское дерби". Всадникам предстояло преодолевать каждый день по 100 километров. Участие в пробеге принимали 11 заводчиков лошадей. За пробегом следили международные судьи и представители "Книги рекордов Гиннесса" в России. Историки и конезаводчики отметили, что эта порода отличается особой выносливостью и скоростью, а такие соревнования важны для селекционной работы и популяризации адыгских традиций.

В мае 2017 года активисты создали объединение "Шууей хасэ", чтобы заниматься возрождением черкесского наездничества. Цель объединения – сохранить кабардинскую породу лошадей и повысить престиж наездничества. В работе "Шууей хасэ" готовы участвовать представители черкесской диаспоры, сообщил занимавший в 2017 году должность руководителя организации Исмел Мизов.

До финишной прямой дошли кони по кличкам Инал, Шагди и Казбич, а также их всадники – Роберт Куныжев, Шамиль Гятов, Арсен Дудов, сообщается сегодня на странице организатора пробега Фонда кабардинской лошади в Instagram.

"Непросты были условия ("Черкесского дерби") […] не менялись наездники за все время похода […] Сегодня дошли до поставленного результата". Спасибо лошадям за такой подвиг – Иналу, Шагди и Казбичу. Спасибо всадникам за мужество и стойкость – Роберту Куныжеву, Шамилю Гятову, Арсену Дудову. Спасибо каждому участнику этого важного мероприятия", – говорится в посте.

Организаторы пробега также выразили надежду, что такие мероприятия будут проходить регулярно. Вместе с постом также опубликована фотография с изображением трех кубков и грамот победителям.

Отметим, что "Фонд кабардинской лошади" (ФКЛ) – это некоммерческая организация без членства, существующая на добровольные взносы. Призванием ФКЛ является сохранение лошадей кабардинской породы, развитие наследия черкесской истории, культуры и искусства, спортивного воспитания, пропаганды здорового образа жизни и уважения к окружающей живой природе. Фонд планирует проводить на регулярной основе конноспортивные мероприятия, такие как пробеги на дальние дистанции, конные переходы, конный биатлон, джигитовка и другие, исследования генетики кабардинской породы лошадей и составление генетического паспорта породы, содействие в обновлении племенной книги породы, говорится на сайте ФКЛ.