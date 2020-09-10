Скриншот страницы https://www.instagram.com/p/CE8VS5aBUwM/

10 сентября 2020, 23:47

Завершен многодневный пробег лошадей кабардинской породы

Трое всадников и их кони кабардинской породы, преодолевшие дистанцию "Черкесского дерби" в тысячу километров за десять дней, получили награды.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Кабардино-Балкарии начался десятидневный пробег лошадей кабардинской породы "Черкесское дерби". Всадникам предстояло преодолевать каждый день по 100 километров. Участие в пробеге принимали 11 заводчиков лошадей. За пробегом следили международные судьи и представители "Книги рекордов Гиннесса" в России. Историки и конезаводчики отметили, что эта порода отличается особой выносливостью и скоростью, а такие соревнования важны для селекционной работы и популяризации адыгских традиций.

В мае 2017 года активисты создали объединение "Шууей хасэ", чтобы заниматься возрождением черкесского наездничества. Цель объединения – сохранить кабардинскую породу лошадей и повысить престиж наездничества. В работе "Шууей хасэ" готовы участвовать представители черкесской диаспоры, сообщил занимавший в 2017 году должность руководителя организации Исмел Мизов.

До финишной прямой дошли кони по кличкам Инал, Шагди и Казбич, а также их всадники – Роберт Куныжев, Шамиль Гятов, Арсен Дудов, сообщается сегодня на странице организатора пробега Фонда кабардинской лошади в Instagram.

Скриншот фрагмента поста на странице Фонда кабардинской лошади в Instagram. https://www.instagram.com/p/CE93mtWBsDh/"Непросты были условия ("Черкесского дерби") […] не менялись наездники за все время похода […] Сегодня дошли до поставленного результата". Спасибо лошадям за такой подвиг – Иналу, Шагди и Казбичу. Спасибо всадникам за мужество и стойкость – Роберту Куныжеву, Шамилю Гятову, Арсену Дудову. Спасибо каждому участнику этого важного мероприятия", – говорится в посте.

Организаторы пробега также выразили надежду, что такие мероприятия будут проходить регулярно. Вместе с постом также опубликована фотография с изображением трех кубков и грамот победителям.

Отметим, что "Фонд кабардинской лошади" (ФКЛ) – это некоммерческая организация без членства, существующая на добровольные взносы. Призванием ФКЛ является сохранение лошадей кабардинской породы, развитие наследия черкесской истории, культуры и искусства, спортивного воспитания, пропаганды здорового образа жизни и уважения к окружающей живой природе. Фонд планирует проводить на регулярной основе конноспортивные мероприятия, такие как пробеги на дальние дистанции, конные переходы, конный биатлон, джигитовка и другие, исследования генетики кабардинской породы лошадей и составление генетического паспорта породы, содействие в обновлении племенной книги породы, говорится на сайте ФКЛ.

Примечание:

"День возрождения балкарского народа в Нальчике отметили конно-автомобильным пробегом", "Адыгские активисты назвали черкесский флаг символом единства адыгов", "Карабахские скакуны объявлены талисманами Исламиады в Баку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 сентября 2020, 00:41

10 сентября 2020, 22:56

  • В Дагестане более тысячи кандидатов в депутаты скрыли свою судимость

    Почти половина из 1081 кандидата, утаивших сведения о своей судимости, отозвали заявления на участие в сентябрьских выборах в Дагестане. Избирательная кампания в республике характеризуется слабой предвыборной борьбой ввиду "зачистки" партсписков и межпартийной договоренности о распределении мандатов, считают политический обозреватель Магомед Магомедов и политолог Эдуард Уразаев.

10 сентября 2020, 22:14

  • Активисты призвали власти к диалогу по земельному вопросу в Кабардино-Балкарии

    Землю, которая после реорганизации колхозов и совхозов оказалась у крупных собственников, следует вернуть жителям Кабардино-Балкарии, заявил глава Ассоциации жертв политических репрессий в Нальчике. Необходимо провести конференцию по земельному вопросу с участием представителей власти и жителей республики, указал руководитель Совета старейшин балкарского народа Исмаил Сабанчиев.

10 сентября 2020, 21:57

10 сентября 2020, 21:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи