Обвал грунта по трассе Гуниб-Кумух в Гунибском районе Дагестана. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CE8lhYgKZTB/

10 сентября 2020, 20:17

Трасса в Гунибском районе Дагестана перекрыта после обвала грунта

После разрушения участка дорожного полотна закрыт проезд по трассе Гуниб-Кумух в Гунибском районе Дагестана, сообщило МВД.

Обвал дорожного полотна произошел на первом километре участка автодороги Гуниб-Кумух, на месте дежурят сотрудники полиции и дорожные службы. Движение машин временно ограничено, сообщило сегодня на своей странице в Instagram МВД по Дагестану.

На опубликованном ведомством ролике показаны снимки обвалившейся дороги, которая проходит по краю горы. Из-за сползшего грунта асфальт частично потрескался и за пределами обвала. Оставшуюся целой половину проезжей части расчищает техника.

На станицу МВД Дагестана в Instagram подписаны 297 тысяч пользователей. Публикация об обвале на дороге к 20.00 мск 10 сентября набрала 24,4 тысячи просмотров, комментаторы оставили под ней 23 сообщения. Часть из них раскритиковала власти за качество дороги.

"Как попало строят дороги, зная что такое сможет произойти, лишь бы строить", – написал пользователь gasanbegovih.

"И дорожники еще собирались новый слой асфальта положить на этом участке", – согласился с ним magomedov_8988792.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 22 июля на дороге "Хебда - Тлярата" в Тляратинском районе Дагестана камнепад заблокировал движение.Проезд по ней был восстановлен 10 августа.

Примечание:

"Пятеро детей пострадали при падении грузовика с обрыва в Дагестане", "Движение по закрытой после камнепада дороге в Дагестане восстановлено", "В Дагестане расчищен обвал на дороге из Махачкалы в Цуриб".

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