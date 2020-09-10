Военнослужащий армянской армии. Фото пресс-службы Армении https://mil.am/hy/news/8352

10 сентября 2020, 09:58

Азербайджан обвинил Армению в 44 обстрелах за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении 44 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября Азербайджан насчитал 51 обстрел со стороны Армении за сутки.

С 8 на 9 сентября армянские военные нарушили режим прекращения огня 44 раза. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и в селе Гаравелилер Гедабекского района, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.50 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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