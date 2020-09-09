456 человек покинули приграничный лагерь близ Куллара

09 сентября 2020, 17:59

Около 500 человек остаются в лагере близ селения Куллар в Дагестане после отправки очередной группы граждан Азербайджана на родину. Погодные условия пока позволяют находиться на территории лагеря, сказал представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана МЧС открыло пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю по вторникам. 1 сентября в Азербайджан были вывезены 500 человек, после чего в лагере осталось около 1000 человек. 8 сентября еще 400 граждан Азербайджана смогли уехать на родину.

Вокруг официального лагеря близ Куллара расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Азербайджанцы отправляются на родину группами каждую неделю по вторникам. Спад в экономике, начавшийся в России весной 2020 года в результате карантинных мер из-за COVID-19, заставил многих потерявших работу мигрантов искать пути возвращения домой. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией - рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Лагерь близ селения Куллар сегодня покинули 456 человек, отправки в Азербайджан ожидают еще 500, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

По его словам, люди продолжают прибывать в лагерь, и в течение недели число желающих уехать в Азербайджан может сильно вырасти. Рост числа прибывающих наблюдается в начале каждой недели на этапе формирования списков. За день в лагерь могут приехать от 60 до 400 человек, включая тех, кто приезжает к месту отправления из окрестных сел и близлежащих городов. При этом прибывшие из соседних сел и городов обычно уезжают обратно ждать очередной отправки, сообщил Аллахвердиев, пояснив, что большое число людей, планирующих перейти границу, находятся у родственников, а кто-то снимает номера в отелях, арендует квартиры.

Он отметил, что погодные условия пока позволяют находиться на территории лагеря, и жалоб со стороны его обитателей не поступает. "Пока жалоб нет. Прохладно становится, но пока терпимо", – сказал Аллахвердиев, отметив, что дата открытия границы еще не известна.

Представитель главного управления МЧС по Дагестану подтвердила информацию о том, что в лагерь продолжает прибывать большое число людей. По состоянию на 8 сентября, в официальном лагере на приграничной территории близ Куллара находилось 360 человек, при том что его общая вместимость составляет столько же. Жалоб на погодные условия не поступало. Обитатели лагеря одеялами обеспечены, сообщила представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Житель селения Куллар по имени Саид рассказал, что число людей на приграничной территории не уменьшается. Он также подтвердил, что люди прибывают ежедневно. "Там определенное количество людей выбывает, и после этого опять приезжают и наполняется лагерь", – рассказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, обитатели официального лагеря и стихийного не доставляют местным жителям неудобств, конфликтов не возникает. Также мужчина отметил, что пока в населенном пункте стоит жаркая погода.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в селе Белиджи, расположенном примерно в шести километрах по прямой от селения Куллар (согласно данным сервиса Яндекс.Карты), температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду, осадков не ожидается. 10 сентября температура днем поднимется до +26, ветер усилится до 5 метров в секунду, будет идти слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Обитатели лагеря близ Куллара жаловались на долгое ожидание своей очереди отправки на родину и неопределенность в этом вопросе. В частности, в видеосюжете "Кавказского узла" " Дагестан: как азербайджанцы выживают в палатках на границе" они заявляли, что не могут получить никакой информации, а власти обеих стран пытаются снять с себя ответственность, отвечая на претензии обитателей лагеря. На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликованы восемь видеосюжетов о ситуации в лагере близ Куллара.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".