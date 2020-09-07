Анастасия Шевченко с адвокатами в зале суда, март 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

07 сентября 2020, 21:37

Прокремлевский активист назвался автором доносов на Анастасию Шевченко

Член прокремлевского "Национально-освободительного движения" Алексей Шильченко, который несколько раз писал на активистку Анастасию Шевченко заявления в прокуратуру, не смог подтвердить в суде свои предположения о западных источниках финансирования ее организации.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела. На заседании суда 17 июня Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности иностранной нежелательной организации на территории России. 5 августа защита назвала сомнительными имеющиеся в деле заключения экспертов. 31 августа суд продлил домашний арест Шевченко до 1 декабря.

Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по уголовной статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" назвали дело Шевченко одним из наиболее показательных примеров усиления политических репрессий в России.

На сегодняшнее заседание по делу Анастасии Шевченко в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону приставы пропустили трех журналистов, включая корреспондента "Кавказского узла". Другие посетители сегодня в зал суда не пришли.

Сегодня в суде был допрошен 60-летний ростовчанин Алексей Шильченко. Он пояснил суду, что в 2017-2018 году он был активистом "Национально-освободительного движения" (НОД). По словам Шильченко, он остается активистом этого движения, которое провозглашает своей целью "полный суверенитет Российской Федерации, отмену 13-й и изменение девятой статьи Конституции РФ".

Статья 13 Конституции РФ устанавливает, что в России признается идеологическое и политическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а общественные объединения равны перед законом. Статья 9 Конституции РФ гласит, что "земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности", — прим. "Кавказского узла". 

Алексей Шильченко с плакатом, декабрь 2019 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".Отвечая на вопросы гособвинителя Нины Даниелян, Шильченко сообщил, что ему известно о зарегистрированном в Великобритании движении "Открытая Россия"*.

"Примерно в начале 2017 года Минюст опубликовал перечень нежелательных на территории РФ организаций. Представитель прокуратуры тогда объяснил, что эти организации занимаются деструктивной деятельностью, внесением деструктивных элементов. Я обнаружил, что там есть ОСД (общественное сетевое движение, — прим."Кавказского узла") "Открытая Россия (Великобритания)"*. Михаил Ходорковский ее создал, который клялся Путину, что не будет заниматься политикой. Он платит всем этим людям, которые фестивалят на территории России!" — заявил Алексей Шильченко.

По словам Шильченко, он "инициировал в отношении этих лиц проверки". "До этого я знал, что существует его филиал региональный. В 2017 году я обнаружил, что эти люди пренебрегли запретом, действуют под этим же брендом. Та же госпожа Шевченко на дебатах в Таганроге представлялась как координатор этой организации. Я зашел, немного послушал и ушел. Я написал заявление в прокуратуру Таганрога о том, что у них под носом такое! Им платят деньги, и они их отрабатывают, будут говорить все в интересах Запада! Тогда Шевченко привлекли к административной ответственности, но никто ничего так и не прекратил!" — сообщил суду свидетель.

Шильченко добавил, что позднее Шевченко "организовывала что-то в бизнес-центре". "Приезжал некий Захарченко или Захаров из руководства, он давал им инструкции о программе на выборах, в общем, как вносить дестабилизацию. Шевченко, не стесняясь, продолжала там представляться координатором!" — заявил Шильченко. По словам свидетеля, он лично на описанном мероприятии не присутствовал, но "читал об этом в открытом доступе в Facebook".

"Я убедился, что эти люди, по сути, игнорируют законодательство страны, где живут! Меня это задело, и я снова написал заявление в прокуратуру, и ее второй раз привлекли к ответственности. В третий раз был митинг в парке Строителей, я написал тоже [заявление]. У меня есть фото в специальной папке, где все эти [люди] есть! Эти люди координируют деятельность запрещенной структуры! Я специально эти фото скачал!" — сказал суду свидетель, показав судье принесенный с собой планшет. Защита Шевченко просила приобщить планшет свидетеля к делу, но судья отказала.

Свидетель добавил, что он "периодически заглядывал" на страницу Анастасии Шевченко, однако "3-5 месяцев назад удалил Facebook, так как перестал нравиться", и "больше не следит за деятельностью организации". "Этот человек специально добился возбуждения уголовного дела против себя! Я уверен, что это было сделано целенаправленно!" - заявил Шильченко, указывая на подсудимую.

Отвечая на вопросы адвокатов, Алексей Шильченко сказал, что по делу Шевченко его допрашивал следователь. По словам свидетеля, на допрос он "взял с собой ноутбук и показывал ссылки". Описать словами расположение этих ссылок в соцсети он затруднился. Свои источники информации о финансировании активистов "Открытой России"* Шильченко не назвал, конкретных фактов финансирования не привел.

Свидетель также пояснил, что на дебатах в Таганроге он находился "несколько минут" и не снимал дебаты на видео, а в городе был "по своим делам". Сама подсудимая сказала, что не видела Шильченко на мероприятии.

После допроса прокурор также огласила решение Генпрокуратуры РФ о признании нежелательной деятельности организации OR (Otkrytaya Rossia, "Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc — "Институт современной России" (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). Информация была размещена на сайте Минюста, добавила прокурор.

Также гособвинитель зачитала постановления о назначении Анастасии Шевченко штрафов в 5 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, — прим. "Кавказского узла"). Оба постановления были обжалованы, Ростовский областной суд оставил их в силе, отметила прокурор.

Рассмотрение дела Анастасии Шевченко продолжится в 15.30 мск 10 сентября. Ожидается, что обвинение продолжит оглашение доказательств.

Анастасия Шевченко, по постановлению суда, может посещать только ближайший к дому магазин с электронным браслетом. "По постановлению, инспектора [ФСИН] мне оповещать при этом не надо. Оповещаю, только если иду в школу или в больницу, например. В ближайший магазин я в прошлый раз пошла первым делом, посмотрела, как выросли цены, как увеличился ассортимент. Сегодня планирую после заседания зайти в магазин — завтра день рождения у сына, куплю торт", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По условиям домашнего ареста активистке разрешены прогулки, однако она успевает только проводить ребенка в школу и обратно. "Сейчас мы живем достаточно далеко от школы, и все отведенное судом время прогулки, все три часа уходят на это — отвести ребенка в школу и обратно за ним сходить. С ребенком быстро не пойдешь, плюс подождать учителя. Больше я за это время не успеваю ничего сделать", — сказала подсудимая.

Адвокаты Анастасии Шевченко отказались комментировать показания Алексея Шильченко.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Активистка Олейникова оштрафована за плакат в соцсети", "Обвинение рассказало суду об обысках в Казани и Ульяновске по делу Анастасии Шевченко", "Суд смягчил условия домашнего ареста для Анастасии Шевченко".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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