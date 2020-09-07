Казаки и росгвардейцы подключились к поискам туристов в горах Сочи

07 сентября 2020, 09:52

В поисках 11 туристов из Твери, пропавших в горах Сочи, приняли участие казачьи отряды, сотрудники Росгвардии и спасательный вертолет.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября группа из 11 туристов, среди которых трое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, отправилась в горы в Сочи и перестала выходить на связь с родными. Сегодня сотрудники МЧС безрезультатно обследовали озеро и лес около курорта "Роза Хутор" в поисках пропавших.

К поискам пропавших подключен экипаж вертолета Ми-8, сообщил источник в оперативных службах Кубани. "Несколько групп спасателей ведут поиски заблудившихся туристов из Твери. Летает вертолет", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

На 07:00 мск был запланирован вылет вертолета с тремя спасателями на борту, говорится в сообщении, размещенном в 07.03 мск на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

В поисках также приняли участие казаки и сотрудники Росгвардии, сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, не уточнив их число. "Все городские службы, подразделение МКУ «Служба спасения Сочи» дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС и полицией. Расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи", – приводятся его слова в сообщении на сайте мэрии.

В администрации поселка Красная Поляна развернут оперативный штаб, в который, кроме представителей служб спасения, вошли сотрудники администрации Сочи и городских экстренных служб, говорится в публикации.

Дети из группы пропавших туристов - воспитанники спортшколы олимпийского резерва из Тверской области, сообщил представитель экстренных служб. "Все восемь детей – ученики спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", - приводит его слова РИА Новости.