Сотруднесс-службы МЧСик МЧС. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

07 сентября 2020, 08:05

Спасатели вышли на поиски 11 пропавших в горах Сочи туристов

Сотрудники МЧС обследовали озеро и лесной массив на южном склоне курорта "Роза Хутор" в поисках трех взрослых и восьмерых детей, которые перестали выходить на связь.

Сообщение о том, что группа из 11 туристов отправилась в горы в Сочи и перестала выходить на связь с родными, поступила спасателям в ночь на 7 сентября.

Туристы, из которых восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в Адлерском районе в горы к озеру, расположенному по направлению вершины "Роза Пик" на высоте 2320 метров, приводит сообщение МЧС России РИА "Новости". К поискам туристов привлечены 64 человека и 12 единиц техники, сообщили спасатели.

Спасатели на квадроциклах безрезультатно обследовали берег озера и маршруты склона, к поискам планируется привлечь конно-кинологический расчет на пяти лошадях и вертолет Ми-8, информировало со ссылкой на ведомство ТАСС.

На сайте МЧС России и Главного управления МЧС по Краснодарскому краю информации о поисках туристов нет по состоянию на 08.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 60-летний турист из Майкопа 30 июля отстал от своей группы в районе Красной Поляны и не вышел на связь. Спасатели нашли его живым 3 августа.

Примечание:

"Почти 60 туристов нуждаются в эвакуации из Терскол", "Спасатели эвакуировали 62 туристов после паводка в Карачаево-Черкесии", "Турист погиб в горах Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 сентября 2020, 08:58

07 сентября 2020, 07:18

07 сентября 2020, 06:28

07 сентября 2020, 05:30

07 сентября 2020, 04:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи