Спасатели вышли на поиски 11 пропавших в горах Сочи туристов

07 сентября 2020, 08:05

Сотрудники МЧС обследовали озеро и лесной массив на южном склоне курорта "Роза Хутор" в поисках трех взрослых и восьмерых детей, которые перестали выходить на связь.

Сообщение о том, что группа из 11 туристов отправилась в горы в Сочи и перестала выходить на связь с родными, поступила спасателям в ночь на 7 сентября.

Туристы, из которых восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в Адлерском районе в горы к озеру, расположенному по направлению вершины "Роза Пик" на высоте 2320 метров, приводит сообщение МЧС России РИА "Новости". К поискам туристов привлечены 64 человека и 12 единиц техники, сообщили спасатели.

Спасатели на квадроциклах безрезультатно обследовали берег озера и маршруты склона, к поискам планируется привлечь конно-кинологический расчет на пяти лошадях и вертолет Ми-8, информировало со ссылкой на ведомство ТАСС.

На сайте МЧС России и Главного управления МЧС по Краснодарскому краю информации о поисках туристов нет по состоянию на 08.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 60-летний турист из Майкопа 30 июля отстал от своей группы в районе Красной Поляны и не вышел на связь. Спасатели нашли его живым 3 августа.