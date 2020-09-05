Юристы не увидели оснований для обязательной вакцинации учителей в Чечне

05 сентября 2020, 11:17

На сегодняшний день по законодательству заставить человека сделать прививку в принудительном порядке нельзя, но педагоги, отказываясь от вакцинации против коронавируса, будут сильно рисковать: в случае заражения они могут лишиться работы и получить наказание, отметили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты, комментируя инициативу чеченских властей.

Как сообщал "Кавказский узел", министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в конце сентября - начале октября в республике начнется вакцинация педагогов от COVID-19. При этом он отметил, что они будут вакцинированы "в первую очередь". Опрошенные "Кавказским узлом" чеченские педагоги высказались резко против вакцинации в целом. При этом некоторые из них не исключили, что вакцинация в Чечне может носить принудительный характер.

Видеоролик с отрывком из интервью министра Эльхан Сулейманов, в котором он сообщил о предстоящей в сентябре-октябре вакцинации учителей от коронавируса, было опубликовано 1 сентября в Instagram-паблике "Чечня сегодня", насчитывающем 292 тысячи подписчиков. "Тестирование групп риска будет продолжаться. И в том числе преподавателей. Тем более, как мы уже говорим, преподаватели формируют одну из групп риска в плане заболеваемости. И, более того, учителя, преподаватели относятся к одной из тех первых категорий лиц, на которых будет распространяться обязательная... Не обязательная, а в первую очередь вакцинация против коронавируса. Мы знаем, что вакцина уже есть... Она уже, так скажем, есть в наличии, но пока нет промышленного ее производства […] Мы очень рассчитываем, что группу риска мы можем начинать вакцинировать в конце сентября – начале октября", - сказал Сулейманов.

Законодательно заставить привиться человека от коронавируса нельзя, рассказал «Кавказскому узлу» московский адвокат Евгений Черноусов. В России лечение от любой болезни носит сугубо добровольный характер, и у лица всегда есть возможность отказаться и от стационара, и от прививок, несмотря на то, что учителя и врачи имеют непосредственный контакт с людьми, отметил эксперт. Тем не менее, преподаватель сильно рискует, если заразится коронавирусом и заразит окружающих.

«Если какой-то учитель принципиально встанет в позу и не сделал прививку, заразится, а потом заразит детей, то впоследствии ему могут быть предъявлены серьезные обвинения – как от государства, так и от родителей детей. В действиях учителя можно усмотреть нарушение статьи 293 УК РФ «Халатность», по ней учитель будет как минимум уволен. Впоследствии родители заразившихся детей могут подать заявления по статьям, предусматривающим умышленное причинение вреда здоровью: в зависимости от состояния ребенка это могут быть статья 116 УК РФ - без вреда здоровью, статья 115 УК РФ - легкий вред, статья 112 УК РФ - средний вред и статья 111 УК РФ - тяжелый вред. Важно, что учитель поставил детей под риск, хотя у него была возможность предотвратить заражение, но он ею не воспользовался. Суд не встанет на сторону преподавателя», - рассказал Черноусов.

Ранее в интервью корреспонденту «Кавказского узла» руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко отмечал, что учителя могут отказаться от вакцинации по религиозным причинам. В свою очередь Черноусов считает, что учителя ответственно подойдут к вакцинации и согласятся на прививки, несмотря на возможные нарушения мусульманских традиций.

«По практике, во время работы следователем в МВД СССР мне приходилось часто бывать на Северном Кавказе, когда происходили инциденты с летальным концом. По традициям ислама умершего человека нужно похоронить до заката солнца, однако следствию в обязательном порядке необходимо провести осмотр тела. Зачастую я не успевал, и умершего хоронили. Тогда производили эксгумацию, что вызывало у местного население недоумение – данный процесс не предусмотрен мусульманами. Тем не менее, когда я объяснял, почему и зачем нужно выкопать тело, люди понимающе кивали. Проблем не возникало. Думаю, в данном случае история будет аналогичная – учителя поймут, что вакцинация необходима», - рассказал Черноусов.

В России в настоящее время вакцинация ни от одного заболевания, включая COVID-19, не является обязательной, более того, в соответствии с ч. 2 ст. 11 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина или его законного представителя, рассказала «Кавказскому узлу» юрист Правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова.

«Таким образом, у властей Чечни нет юридической возможности изменить предписания федерального закона и начать прививать кого бы то ни было насильно. Однако в то же время отсутствие у человека профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями", - продолжила юрист.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По словам Глушковой, перечень таких работ утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825, среди них - работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. "То есть непривитые медики и учителя действительно могут быть отстранены от работы, равно как им может быть отказано в приеме на работу. Однако на данный момент это положение не касается прививки от COVID-19, так как она не включена в перечень профилактических прививок, определенный Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Таким образом, отстранить непривитых учителей от работы региональные власти не могут, пока не будет изменен национальный календарь прививок, утверждаемый на федеральном уровне», - прояснила она.

Сотрудник ЧНИУ "Биомедицинский центр", вирусолог Андрей Макашов в беседе с корреспондентом «Кавказкого узла» указал, что в ряде случаев работодатель в праве устанавливать условия для выхода на работу: к примеру, работники сферы общественного питания должны пройти медкомиссию. Но что касается вакцинации, в России она остается исключительно добровольной, отметил он.

«С точки зрения здравого смысла делать вакцинацию учителям – логично. Учителя могут послужить источником заражения детей, которые, скорее всего, перенесут болезнь бессимптомно, но заразят бабушек и дедушек. К вопросу вакцинации стоит подходит не с точки зрения закона, а с точки зрения здравого смысла», - указал Макашов.

Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября-декабря текущего года, но первые вакцины в регионы начнут поступать уже в сентябре, сообщил 31 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "[Для] групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря", - сказал министр. Также он рассказал о начинающихся пострегистрационных исследованиях препарата. "Это исследования, которые позволят нам в том числе уже на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна, но мы хотим еще более детально [исследовать]. Нам попадаются пациенты с различными патологиями, какими-то особенностями", - пояснил Мурашко.

Председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, знакомый с ситуацией в Чечне, рассказал «Кавказскому узлу», что закона, запрещающего учителям работать в случае отказа от вакцинации, не существует.

«Вообще говоря, могут обязать делать все, что угодно – например, для работы в тропических странах нужна соответствующая прививка. Могут и кольцо в нос засунуть, но только если в распорядительных документах есть необходимое указание. Однако эти документы делаются очень медленно, и сейчас таких документов, которые регламентируют допуск врача и учителя к работе только после прививки от Covid-19, нет", - сказал он.

Однако это формальная сторона, отметил правозащитник. "Неформально я неожиданно выяснил, что прививки учителей и врачей – это третий этап испытаний вакцины. Также мне стало известно, что по результатам предыдущих испытаний опасаться вакцины не стоит. Разумеется, кто-то может пойти на принцип и отказаться, но к вопросу стоит относиться с позиции здравого смысла. Лично я, имей я доступ к вакцине, привился бы», - сказал Черкасов.

Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и в конце августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в 9-10 клиниках.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".