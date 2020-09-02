Прокурор предложил приговорить Тофига Ягублу к четырем с половиной годам лишения свободы

02 сентября 2020, 04:16

В Азербайджане прокурор предложил приговорить члена Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофига Ягублу к 4,5 году лишения свободы. Защита заявила о необъективном ведении судебного процесса.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. Его дочь рассказала, что, когда он находился в своем припаркованном автомобиле, в него въехала другая машина, и люди в ней стали вести себя агрессивно. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару, и потому был задержан. Адвокат подверг сомнению достоверность обвинения. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" связала его арест с репрессивными мерами власти против оппозиции. 19 июня суд продлил срок ареста политика на два месяца. Защита указала на нарушения в деле. 17 июля дочь Ягублу заявила об угрозе его жизни в СИЗО. Подготовительное заседание по делу Ягублу прошло 24 июля. Суд отклонил ходатайства защиты об отводе судьи и прекращении уголовного дела в отношении Ягублу. Сам политик отверг обвинение и назвал дело сфабрикованным по политическому заказу. Слушания по существу в Низаминском районном суде начались 5 августа.

25 марта международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила арест в Азербайджане члена партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофига Ягублу и призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International. Правозащитники признали Ягублу политзаключенным.

В конце судебного заседания 1 сентября было объявлено о завершении судебного следствия, сообщила дочь политика Нигяр Хази.

«Судья Низаминского районного суда Нариман Мехтиев объявил о завершении судебного следствия. Гособвинитель Асадулла Рамазанов даже формально не стал просить времени для подготовки заключительного выступления, и сразу взял слово. Он заявил, что «в ходе судебного следствия вина Тофига Ягублу была доказана» и предложил приговорить отца к 4,5 году лишения свободы. После этого судья предложил адвокатам выступить с заключительным словом. Они заявили, что судебное следствие поспешно завершено без исследования документов. Адвокаты попросили времени на подготовку к выступлениям. Однако судья отклонил их просьбу. В ответ адвокат Агиль Лаиджев от имени защиты заявил: «Мы протестуем против торжества несправедливости»», - рассказала Хази корреспонденту «Кавказского узла».

Дело расследовалось по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия, или предмета, используемого в качестве оружия) УК Азербайджана. Статья 221.3 УК Азербайджана предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По ее мнению, «судебное следствие стало дурно поставленным фарсом». «На суд не допускали правозащитников, активистов и журналистов. Практически все ходатайства защиты были отклонены. Отцу даже не позволяли на процессе сидеть рядом с адвокатами. Это даже не пародия на правосудие, а глумление над правосудием», - сказала Хази.

Судья отклонил большинство ходатайств защиты, отметил адвокат Немат Керимли.

«В самом конце процесса суд удовлетворил ходатайство о просмотре содержимого мобильного телефона Тофига Ягублу, который был незаконно изъят в день происшествия. Суд был уверен, что в течение следствия видеозаписи происходящего после инцидента, снятые самим Ягублу, были удалены. Были удалены и другие медиафайлы. Мы ходатайствовали в таком случае привлечь специалистов по восстановлению удаленных записей, однако суд отклонил ходатайство. Суд не удовлетворил ключевое ходатайство защиты о запросе биллинга мобильных телефонов потерпевших и свидетелей стороны обвинения. Исследование этих данных судом выявило бы лживость показаний потерпевших четы – Эльхана и Джевахир Джебраиловых. Выяснилось бы в день ДТП, они были привлечены к слежению за Ягублу, а свидетелей там вообще не было. Мы представили видео с камер наблюдения, которое свидетельствует, что автомобиль, которым управлял потерпевший, не был в движении, а был припаркован недалеко от машины Ягублу рядом с рынком. На видео видно, как Джебраилов, получив знак от другого автомобиля, поехал в направлении Ягублу», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, сам Ягублу ходатайствовал о вызове в суд Низаминского районного управления полиции Рамиля Алиева.

«Тофиг Ягублу сказал, что следователь сфальсифицировал его слова в протоколе. Тофиг Ягублу не подписал протокол в знак протеста против невызова ему адвоката по выбору. А следователь написал, что он «без всяких оснований не подписал протокол». На очной ставке Ягублу не давал никаких показаний, а следователь написал, что он дал показания. Следователь зная, что в мобильном телефоне Ягублу есть записи произошедшего, не просмотрел их при нем. Только через два месяца они устроили просмотр телефона, причем без участия Ягублу, но не смогли сделать это якобы из-за того, что не знали пароля. Но они могли бы спросить это у Ягублу», - сказал Керимли.

Он отметил, что Ягублу не ожидает справедливого приговора.

Следующее судебное заседание назначено на 2 сентября и на нем с заключительным словом выступит Ягублу.

Потерпевшие и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.