30 августа 2020, 07:17

11 человек пострадали при ДТП с автобусом в Дагестане

Пассажиры рейсового автобуса "Махачкала - Москва" доставлены в больницу с травмами после аварии, сообщило МВД Дагестана.

ДТП произошло сегодня около 02.30 мск в Тарумовском районе.

У рейсового автобуса, направлявшегося из Махачкалы в Москву, во время движения отлетело колесо, он опрокинулся в кювет, сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана ТАСС.

Травмы получили 11 из 45 пассажиров, находившихся в автобусе, они доставлены в больницу, приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 14 августа припаркованный на обочине дороги Мамраш-Ташкапур в Дагестане автомобиль скатился в обрыв высотой 250 метров, погибли водитель и пассажир.

Примечание:

"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Жители Махачкалы после ДТП потребовали ограждений вдоль канала", "Два человека погибли при ДТП в Дагестане". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 августа 2020, 06:26

30 августа 2020, 05:29

  • Шеин начал борьбу за пост мэра Астрахани с требования вернуть прямые выборы

    Депутат Госдумы Олег Шеин решил подать документы на должность главы Астрахани. Он озвучил основные пункты своей программы развития города, в числе которых искоренение практики поборов в школах и детсадах, сохранение коммунальных предприятий в муниципальной собственности, а также возврат прямых выборов мэра города.

30 августа 2020, 04:41

30 августа 2020, 03:42

30 августа 2020, 02:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи