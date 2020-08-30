30 августа 2020, 07:17
11 человек пострадали при ДТП с автобусом в Дагестане
Пассажиры рейсового автобуса "Махачкала - Москва" доставлены в больницу с травмами после аварии, сообщило МВД Дагестана.
ДТП произошло сегодня около 02.30 мск в Тарумовском районе.
У рейсового автобуса, направлявшегося из Махачкалы в Москву, во время движения отлетело колесо, он опрокинулся в кювет, сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана ТАСС.
Травмы получили 11 из 45 пассажиров, находившихся в автобусе, они доставлены в больницу, приводит сообщение ведомства РИА "Новости".
"Кавказский узел" также писал, что 14 августа припаркованный на обочине дороги Мамраш-Ташкапур в Дагестане автомобиль скатился в обрыв высотой 250 метров, погибли водитель и пассажир.
"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Жители Махачкалы после ДТП потребовали ограждений вдоль канала", "Два человека погибли при ДТП в Дагестане".
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