11 человек пострадали при ДТП с автобусом в Дагестане

30 августа 2020, 07:17

Пассажиры рейсового автобуса "Махачкала - Москва" доставлены в больницу с травмами после аварии, сообщило МВД Дагестана.

ДТП произошло сегодня около 02.30 мск в Тарумовском районе.

У рейсового автобуса, направлявшегося из Махачкалы в Москву, во время движения отлетело колесо, он опрокинулся в кювет, сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана ТАСС.

Травмы получили 11 из 45 пассажиров, находившихся в автобусе, они доставлены в больницу, приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 14 августа припаркованный на обочине дороги Мамраш-Ташкапур в Дагестане автомобиль скатился в обрыв высотой 250 метров, погибли водитель и пассажир.