Трагедия на автодороге Мамраш-Ташкапур в Дагестане. Фото пресс-службы МВД Дагестана https://05.мвд.рф/

14 августа 2020, 11:47

Два человека погибли при падении машины с обрыва в Дагестане

Припаркованный на обочине дороги автомобиль скатился в обрыв высотой 250 метров, погибли водитель и пассажир, сообщило сегодня МВД по Дагестану.

По данным ведомства, инцидент произошел на 122-м километре автодороги Мамраш-Ташкапур в Дагестане.

"Автомашина ВАЗ-2121, припаркованная на обочине дороги, скатилась в обрыв высотой 250 метров. В результате водитель автомашины 46-летний житель села Хосрех Кулинского района и его 51-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал, что 4 августа пятеро детей пострадали при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана. Минздрав сообщил, что всего в ДТП травмы получили девять человек, а глава муниципального округа Бежтинский участок заявил об 11 пострадавших.

Примечание:

"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Жители Махачкалы после ДТП потребовали ограждений вдоль канала", "Два человека погибли при ДТП в Дагестане". 

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