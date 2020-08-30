Родители азербайджанских школьников раскритиковали дистанционное обучение

30 августа 2020, 12:40

Школы и вузы Азербайджана будут возвращаться к очным занятиям поэтапно, число учебных дней ограничено двумя-тремя в неделю. Инструкций об организации учебы до сих пор нет, посетовали школьные учителя. Родители школьников выступили за очное обучение, поскольку считают дистанционное неэффективным.

Как писал "Кавказский узел", с 15 сентября в Азербайджане решено возобновить работу детских садов, но открываться они будут поэтапно, начиная с наиболее эпидемиологически благоприятных регионов. Школы откроются 15 сентября только для учащихся младших классов, остальные школьники и студенты будут учиться дистанционно.

Полный возврат к очному обучению запланирован на октябрь

29 августа Кабинет министров принял постановление, которое предписывает открыть с 15 сентября детские сады и ясли, начать очные занятия для школьников 1-4 классов и дистанционные - для учащихся 5-11 классов и студентов. Планируется, что очные занятия для школьников 5-9 классов возобновятся с 1 октября, а для десяти- и одиннадцатиклассников.

В профессиональных лицеях и колледжах с 15 сентября начнутся дистанционные занятия, с 1 октября планируется очно проводить практические занятия по некоторым предметам, с 15 октября власти надеются полностью восстановить обучение в традиционном формате.

Очные занятия для студентов первых курсов начнутся 1 октября, а с 15 октября возобновятся практические занятия по ряду специальностей. В учебных заведениях с высокой плотностью учащихся предполагается разделение классов и групп, указано в документе, опубликованном на сайте правительства.

От занятий в классе можно отказаться

Занятия будут проводиться в два-три раза в неделю, чтобы разделить потоки учащихся, сообщил министр образования Эмин Амруллаев. В районах с высоким уровнем инфицирования занятий будет только два в неделю, отметил он.

С учетом того, что не все жители страны имеют доступ к интернету и соответствующее оборудование, на государственном телеканале "Культура" будут проводиться видеоуроки. Министр заявил, что практика видеуроков по телевидению начала применяться с марта и оправдала себя. По словам министра, уже подготовлены 2100 видеоуроков по всем предметам обучения, передал корреспондент "Кавказского узла". Помимо этого, продолжит работу проект "Виртуальная школа", который обеспечивает доступ детей к обучению в электронной форме. Посредством "Виртуальной школы" дети смогут не только смотреть видеоуроки, но и выполнять домашние задания, интерактивно общаться с педагогами.

Министр отметил, что по желанию родителей дети могут не ходить на очные занятия и учиться дистанционно. В случае роста числа заражений в школах могут быть отправлены на карантин как отдельные классы, так и школы целиком.

В Минобразования корреспонденту "Кавказского узла" уточнили, что очные занятия будут организовано посменно, чтобы одновременно в школах находилось как можно меньшее число учащихся. Оценка знаний по итогам полугодия, в случае дистанционной формы обучения, будет проводиться онлайн.

Во всех школах в преддверии нового учебного года проводится дезинфекция. Педагоги и остальной персонал обязаны носить в учебных заведениях защитные маски. Ношение масок будет обязательным для детей среднего и старшего возрастов, отметил представитель министерства.

Дважды в неделю будут проводиться занятия в таких неблагополучных по коронавирусу муниципалитетах, как Баку, Сумгаит и Апшеронский район, на которые приходятся почти 75% случаев заражений в сутки, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе при Кабинете министров. "Но ситуация может меняться, и в зависимости от эпидемиологической обстановки будут даны рекомендации Минобразованию", - сказали в оперштабе. Там отметили, что 29 августа из зоны высокого риска были исключены 10 районов и городов. При этом особый карантинный режим по стране продлен до 30 сентября.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта со статистикой зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения COVID-19 на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Директора школ гадают, как будет организовано обучение

Конкретных инструкций из районных отделов образования до сих пор не поступило, заявили корреспонденту "Кавказского узла" директора двух бакинских школ. "До последнего вообще было под вопросом начало учебного года. И только два дня назад было объявлено, что 15 сентября школы все-таки откроются для учащихся начальных классов. Но дезинфекционные работы уже неделю назад начались. Обработке подвергаются все помещения", - сказал директор школы, не пожелавший называть своего имени.

Потоки учащихся будут по возможности разводиться, предположил он. "Занятия будут посменно проводиться, и даже в рамках одной смены разные классы могут начать уроки в разное время, чтобы на входе в школы не образовывались скопления [людей]. Все классные комнаты будут обеспечены дезинфицирующими средствами", - сказал руководитель школы.

Директор другой школы предположил, что большие классы будут разделены, чтобы вместе не находилось более 20 учащихся. "Так было на выпускных и вступительных экзаменах в вузы. И эта практика, в общем-то, оправдала себя. Ни одного случая заражения не было", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор, также попросивший не называть его имени.

Заведующая детсадом в Ясамальском районе Баку сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что персоналу предписано ходить в масках, следить за тем, чтобы дети часто и тщательно мыли руки.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Родители выступили против дистанционного обучения

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" родители школьников высказались за очное обучение. "Дистанционное обучение - дорогое удовольствие. У меня двое детей, но у нас дома нет компьютера. Нашей семье купить ноутбук пока не под силу. Видеоуроки по телевизору - хорошо. Но к примеру, в конце прошлого учебного года школьные учителя устроили онлайн проверку знаний. И это создавало проблемы. Я не могла одновременно отдавать свой смартфон обоим детям, и приходилось просить педагогов проводить опрос знаний в разное время. Для учителей это тоже сложно. Детей-то много, и им тоже нужно подстраиваться под родителей", - рассказала жительница Баку Гюнай Исмайлова.

Мать пятиклассника, Севда Агамаирзоева, считает, что для детей такого возраста дистанционное обучение неэффективно. "Ребенок просто не усваивает урок. Он не может переспросить то, что не понятно. Я сама с ним все это время занималась. Возможности 11-летнего ребенка и 20-летнего юноши, обучающегося в вузе, разные", - констатировала женщина.

Опыт весенних занятий показал, что дистанционное обучение неэффективно, заявила Мехрибан Саламова. "С марта дети фактически не учатся. Телеуроки – это просто формальность", - сказала она.

Самир Агаев считает, что оставлять школы закрытыми не оправданно. "Смысла не пускать детей в школы нет. Все равно они выходят во двор, общаются, гоняют в футбол. Социальная дистанция - не для детей. Пусть лучше пойдут в школы. Если правильно организовать, если все будут соблюдать нормы гигиены, риски заражения будут сведены к минимуму", - полагает мужчина.

По мнению Гасыма Дадашева, сидение дома "расхолаживает детей". "Мой сын перешел в восьмой класс. С марта у них фактически не было занятий, и всех автоматом перевели в следующий класс. Он уже отвык от учебы. А сейчас еще у них занятия не сразу начнутся, да еще в неделю только два-три раза будут проводиться. Так дети окончательно потеряют интерес к учебе", - посетовал мужчина.

Однако Салима Рустамова, напротив, опасается посылать сына в школу. "У меня дома пожилые родители. Я все это время их тщательно оберегала от заражения. Боюсь, что мальчик принесет вирус из школы. Пусть лучше эпидемия пройдет, потом откроют школы. Все равно все в старших классах нанимают репетиторов. Я, конечно, предпочту, чтобы мой ребенок обучался дистанционно. Сама буду с ним дополнительно заниматься", - сказала Рустамова.

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