29 августа 2020, 14:30
Аналитики оценили перспективы влияния Умаханова на мэрию Хасавюрта
После отставки мэра Хасавюрта Зайнудина Окмазова городскую администрацию возглавит еще один односельчанин Сайгидпаши Умаханова, предположил политолог Эдуард Уразаев. Умаханов, являясь полпредом главы Дагестана, контролирует ситуацию в Хасавюрте, выдвигать собственную кандидатуру на пост мэра для него бессмысленно, считают главреды региональных изданий.
Как писал "Кавказский узел", Сайгидпаша Умаханов с 1997 года возглавлял администрацию Хасавюрта, и только в 2015 году уступил эту должность Зайнудину Окмазову. Сам Умаханов был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана. В 2018 году ведомство было преобразовано в министерство промышленности и энергетики, Умаханов остался его главой.
В июле Сайгидпаша Умаханов по собственному желанию был освобожден от должности министра, глава Дагестана Владимир Васильев назначил его своим полномочным представителем в Северном территориальном округе республики, информировала 16 июля РГВК "Дагестан". "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Умаханове.
Место главы администрации Хасавюрта вновь вакантно, а 27 августа в реестре нормативных актов появилось распоряжение главы Дагестана о назначении членов комиссии по отбору кандидатов на этот пост. Зайнудин Окмазов, возглавлявший город с 2015 года, еще 7 августа ушел в отставку по собственному желанию, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в городской администрации. Исполнять обязанности мэра города назначен первый заместитель мэра Корголи Корголиев. На какую работу перешел Окмазов, в мэрии не сообщили. В администрации Хасавюрта также не сказали, значится ли среди потенциальных претендентов имя Сайгидпаши Умаханова.
Принято считать, что Хасавюрт – это зона влияния Сайгидпаши Умаханова, отметил руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов. "Вполне возможно, что и на муниципальных выборах есть кандидаты, выдвинутые различными партиями, но на самом деле являющиеся людьми Умаханова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Заместитель главреда дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов считает невозможным возвращение на пост главы Хасавюрта самого Сайгидпаши Умаханова. "Он находится на достаточно высокой политической позиции, и ему лучше развивать это положение, а не спускаться снова на муниципальный уровень", - считает Магомедов. Он отметил, что Окмазов всегда был близким человеком Умаханова и его доверенным лицом.
Главный редактор газеты "Новое дело" Хаджимурад Сагитов также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что считает маловероятным переход Умаханова в Хасавюрт на пост мэра. "Он и так контролирует город, будучи полпредом в Северном территориальном округе. Он не только де-факто, но и де-юре имеет полномочия контролировать северные муниципалитеты", - указал Сагитов.
По словам Сагитова, у Умаханова хорошие отношения с главой Дагестана. "Васильев не настолько недальновиден, чтобы позволить себе конфликт с Умахановым", - считает Хаджимурад Сагитов.
Политолог Эдуард Уразаев указал, что возвращение Умаханова в Хасавюрт было бы вызовом Васильеву. "Возвращение Умаханова могло бы быть связано с неудовлетворенностью консультационными и исполнительскими полномочиями полпреда, хотя он формально имеет статус на уровне вице-премьера правительства Дагестана. Но это будет вызов договоренностям с Владимиром Васильевым, к которому Умаханов публично выражал публично позитивное отношение", - сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".
При этом он счел маловероятным и возвращение на должность главы Хасавюрта Зайнудина Окмазова. "Окмазову скоро 68 лет, и он скорее не подходит по возрасту", - отметил политолог.
Из возможных претендентов на пост главы города Уразаев выделил временного главу Хасавюрта Корголи Корголиева, который, как и Умаханов с Окмазовым, является уроженцем села Буртунай Казбековского района. "Корголиев - бывший сотрудник МВД, и в последние годы был в команде Умаханова, работая в администрации Хасавюрта и Минпромэнерго Дагестана. В целом депутаты и члены конкурсной комиссии ориентированы на Умаханова, а члены конкурсной комиссии от администрации главы и правительства Дагестана вряд ли пойдут на конфликт - тем более, что Васильев лояльно относится к своим сослуживцам по МВД", - подчеркнул Эдуард Уразаев.
Конкурс назначен на 11 сентября
По каким критериям проходит проверка кандидатов конкурсной комиссией, в соответствующих постановлениях не указано, отметил юрист Расул Кадиев. "Отобранные кандидаты представляются депутатам на голосование. В комиссию половина ее членов входит от депутатов муниципалитета, другая половина от руководства региона. После этого комиссия считается сформированной", - сказал Кадиев корреспонденту "Кавказского узла".
Он добавил, что отобранные кандидатуры представляются депутатам на голосование. Процедура обычно проходит в тот же день. Комиссия начинает работать с момента выборов ее председателя. "Муниципальные внутренние акты часто прописывают, что председателем комиссии является лицо из назначенных главой республики. Фактически комиссия переходит под управление главы Дагестана", - указал Кадиев.
Согласно решению депутатов горсобрания Хасавюрта от 10 августа, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города пройдет 11 сентября. От муниципалитета в состав комиссии вошли члены ДРПО "Наш Дом" Хамзат Рашиев и Умахан Омаров, директор школы №3 Акаев Джамбулат. От главы республики членами конкурсной комиссии назначены заместитель начальника управления администрации главы и правительства Дагестана по вопросам местного самоуправления Али Ибрагимов, врио начальника правового управления администрации главы и правительства республики Хайбула Малачилов, начальник отдела управления по вопросам местного самоуправления Адам Мамаев, сообщается на сайте муниципалитета.
Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"