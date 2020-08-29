Аналитики оценили перспективы влияния Умаханова на мэрию Хасавюрта

29 августа 2020, 14:30

После отставки мэра Хасавюрта Зайнудина Окмазова городскую администрацию возглавит еще один односельчанин Сайгидпаши Умаханова, предположил политолог Эдуард Уразаев. Умаханов, являясь полпредом главы Дагестана, контролирует ситуацию в Хасавюрте, выдвигать собственную кандидатуру на пост мэра для него бессмысленно, считают главреды региональных изданий.

Как писал "Кавказский узел", Сайгидпаша Умаханов с 1997 года возглавлял администрацию Хасавюрта, и только в 2015 году уступил эту должность Зайнудину Окмазову. Сам Умаханов был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана. В 2018 году ведомство было преобразовано в министерство промышленности и энергетики, Умаханов остался его главой.

В июле Сайгидпаша Умаханов по собственному желанию был освобожден от должности министра, глава Дагестана Владимир Васильев назначил его своим полномочным представителем в Северном территориальном округе республики, информировала 16 июля РГВК "Дагестан". "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Умаханове.

Место главы администрации Хасавюрта вновь вакантно, а 27 августа в реестре нормативных актов появилось распоряжение главы Дагестана о назначении членов комиссии по отбору кандидатов на этот пост. Зайнудин Окмазов, возглавлявший город с 2015 года, еще 7 августа ушел в отставку по собственному желанию, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в городской администрации. Исполнять обязанности мэра города назначен первый заместитель мэра Корголи Корголиев. На какую работу перешел Окмазов, в мэрии не сообщили. В администрации Хасавюрта также не сказали, значится ли среди потенциальных претендентов имя Сайгидпаши Умаханова.

Принято считать, что Хасавюрт – это зона влияния Сайгидпаши Умаханова, отметил руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов. "Вполне возможно, что и на муниципальных выборах есть кандидаты, выдвинутые различными партиями, но на самом деле являющиеся людьми Умаханова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель главреда дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов считает невозможным возвращение на пост главы Хасавюрта самого Сайгидпаши Умаханова. "Он находится на достаточно высокой политической позиции, и ему лучше развивать это положение, а не спускаться снова на муниципальный уровень", - считает Магомедов. Он отметил, что Окмазов всегда был близким человеком Умаханова и его доверенным лицом.

Главный редактор газеты "Новое дело" Хаджимурад Сагитов также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что считает маловероятным переход Умаханова в Хасавюрт на пост мэра. "Он и так контролирует город, будучи полпредом в Северном территориальном округе. Он не только де-факто, но и де-юре имеет полномочия контролировать северные муниципалитеты", - указал Сагитов.

По словам Сагитова, у Умаханова хорошие отношения с главой Дагестана. "Васильев не настолько недальновиден, чтобы позволить себе конфликт с Умахановым", - считает Хаджимурад Сагитов.

Политолог Эдуард Уразаев указал, что возвращение Умаханова в Хасавюрт было бы вызовом Васильеву. "Возвращение Умаханова могло бы быть связано с неудовлетворенностью консультационными и исполнительскими полномочиями полпреда, хотя он формально имеет статус на уровне вице-премьера правительства Дагестана. Но это будет вызов договоренностям с Владимиром Васильевым, к которому Умаханов публично выражал публично позитивное отношение", - сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он счел маловероятным и возвращение на должность главы Хасавюрта Зайнудина Окмазова. "Окмазову скоро 68 лет, и он скорее не подходит по возрасту", - отметил политолог.

Из возможных претендентов на пост главы города Уразаев выделил временного главу Хасавюрта Корголи Корголиева, который, как и Умаханов с Окмазовым, является уроженцем села Буртунай Казбековского района. "Корголиев - бывший сотрудник МВД, и в последние годы был в команде Умаханова, работая в администрации Хасавюрта и Минпромэнерго Дагестана. В целом депутаты и члены конкурсной комиссии ориентированы на Умаханова, а члены конкурсной комиссии от администрации главы и правительства Дагестана вряд ли пойдут на конфликт - тем более, что Васильев лояльно относится к своим сослуживцам по МВД", - подчеркнул Эдуард Уразаев.

Конкурс назначен на 11 сентября

По каким критериям проходит проверка кандидатов конкурсной комиссией, в соответствующих постановлениях не указано, отметил юрист Расул Кадиев. "Отобранные кандидаты представляются депутатам на голосование. В комиссию половина ее членов входит от депутатов муниципалитета, другая половина от руководства региона. После этого комиссия считается сформированной", - сказал Кадиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что отобранные кандидатуры представляются депутатам на голосование. Процедура обычно проходит в тот же день. Комиссия начинает работать с момента выборов ее председателя. "Муниципальные внутренние акты часто прописывают, что председателем комиссии является лицо из назначенных главой республики. Фактически комиссия переходит под управление главы Дагестана", - указал Кадиев.

Согласно решению депутатов горсобрания Хасавюрта от 10 августа, конкурс по отбору кандидатур на должность главы города пройдет 11 сентября. От муниципалитета в состав комиссии вошли члены ДРПО "Наш Дом" Хамзат Рашиев и Умахан Омаров, директор школы №3 Акаев Джамбулат. От главы республики членами конкурсной комиссии назначены заместитель начальника управления администрации главы и правительства Дагестана по вопросам местного самоуправления Али Ибрагимов, врио начальника правового управления администрации главы и правительства республики Хайбула Малачилов, начальник отдела управления по вопросам местного самоуправления Адам Мамаев, сообщается на сайте муниципалитета.