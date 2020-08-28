Знакомые уроженца Грозного заявили о его невиновности по делу о нападении на силовика

28 августа 2020, 00:49

Суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворить жалобу на арест уроженца Чечни Мансура Абдылхаисиева, обвиняемого в применении опасного для здоровья насилия в отношении инспектора по делам миграции. Знакомые Мансура стали очевидцами инцидента. По их словам, инспектор сама схватила за руку Мансура, когда тот пытался избежать конфликта с силовиком.

На заседании Санкт-Петербургского горсуда 27 августа уроженцу Грозного Мансуру Абдылхаисиеву было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на его арест до 7 октября. Защита Абдылхаисиева просила суд смягчить меру пресечения на домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Алексей Селюков. По его словам, в ходатайстве следствия о заключении под стражу уроженца Чечни говорится, что обвиняемый «применил насилие, опасное для здоровья, в отношении представителя власти, который находился при исполнении служебных обязанностей» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до десяти лет заключения.

Инцидент с участием Абдылхаисиева произошел в начале августа в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади, 2, где инспектор по делам миграции УМВД России по Центральному району города обратилась к Абдылхаисиеву с требованием «прекратить нарушение общественного порядка, предъявить документы и проследовать в территориальный отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении», сообщается в постановлении суда первой инстанции (копия имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла»). В ответ на это Абдылхаисиев «схватил инспектора за запястье правой руки и вывернул руку во внешнюю сторону, чем причинил потерпевшей [..]. повреждения связок кисти и правого лучезапястного сустава», – сообщается в судебном постановлении.

По словам адвоката, с предъявленным обвинением Абдылхаисиев не согласился. «Он дал показания в качестве подозреваемого и подтвердил их после предъявления ему обвинения. Также мой подзащитный просил приобщить к материалам дела девять видеофайлов, которые полностью опровергают версию следствия о том, что Абдылхаисиев применил насилие по отношению к сотруднику полиции», - пояснил Селюков.

Очевидцы инцидента заявили о доказательствах невиновности Абдылхаисиева

«Все, что говорится в постановлении суда в отношении противоправных действий Мансура Абдылхаисиева, - ложь!», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тахир Мамедов, который тоже находился на Конюшенной площади вместе с обвиняемым во время инцидента.

По словам Мамедова, инспектор подошла не к Абдылхаисиеву, а к нему и потребовала предъявить документы. «Я показал ей служебное удостоверение, где есть все данные обо мне: где работаю, на какой должности. Инспектор сказала, что нужно предъявить паспорт […] потом потребовала предъявить миграционную карту. Я удивился - у нее в руках мой паспорт, где есть данные, что я родился в Питере, имею постоянную прописку в городе, в котором мои родители живут более 40 лет […] вдруг возник конфликт у Мансура с человеком в белой футболке, который, как оказалось впоследствии, был (силовиком)», - пояснил Мамедов.

По его словам, с этого момента он стал снимать все происходящее на мобильный телефон. «Человек в белой футболке пытался схватить Мансура за одежду, тот вырвался и отбежал в сторону, спрашивая, почему он должен ехать с ним в отдел полиции. (Силовик) с криком стал догонять Мансура. В тот момент, когда Мансур пробегал мимо инспектора, она попыталась левой рукой схватить его за рукав куртки, но он отдернул руку, ни на минуту не останавливаясь возле нас, побежал дальше», - добавил Мамедов.

По его словам, у пострадавшего, по словам силовиков, инспектора была повреждена правая рука, хотя на видео видно, что инспектор «не правой, а левой рукой пыталась задержать Мансура».

Ксения Лескова также была свидетельницей событий, которые разворачивались на Конюшенной площади. «(На площади) есть парковка, и мы, все ребята из нашей (компании), созваниваясь накануне, встречаемся обычно вечером, после работы […] Это было в пятницу, конец рабочей недели, и людей было много. К нам подошли люди, говорили, что из полиции, но удостоверения не показали, потребовали предъявить документы, ссылаясь на то, что вот, был конфликт между армянами и азербайджанцами, поэтому такая проверка», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Ксения.

В конце июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. По данным силовиков, задержано более 20 участников массовых драк. Пострадавшие в ходе столкновений в столице и их представители заявили, что понесенный ущерб должен быть компенсирован по закону. После этих инцидентов в Санкт-Петербурге силовики задержали более 60 армян и азербайджанцев в рамках профилактического рейда, сообщила «Новая газета» 25 июля.

По ее словам, в какой-то момент силовик в белой футболке «стал кричать, хватать Мансура за одежду, Мансур вырвался и отбежал за машину и все спрашивал, на каком основании проводится проверка, и почему он должен ехать с ним в отделение полиции». Лескова также добавила, что происходящее в тот вечер на парковке на Конюшенной площади было заснято на телефоны. «В прошлом году (Мансур) «гонял» ночью на машине по Московскому проспекту со стрельбой, это было квалифицировано как хулиганство, и у него был условный срок. Мансур понимал, что новый конфликт с силовиками будет чреват непредсказуемыми последствиями, поэтому он старался уйти от контакта с человеком в белой футболке», - объясняет поведение Мансура девушка.

По словам Артема Князева, он приехал на Конюшенную площадь с опозданием и заезжал на парковку как раз в том момент, когда силовики надевали на Мансура наручники и усаживали его в машину. Князев добавил, что за последний год, после того, как Мансур устраивал ночные автогонки со стрельбой по Московскому проспекту, он очень изменился. «Стал более сдержан, почти все свободное время был занят на работе, но всегда с удовольствием приезжал на наши встречи. Мы друг друга знаем давно, и ничего плохого я не могу сказать о нем. Отзывчивый, контактный, когда видит, что у кого-то сложная ситуация, старается помочь», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Артем.

Суд проигнорировал доказательства невиновности Мансура

Отец обвиняемого, Муса Абдылхаисиев, узнал о случившемся от друзей Мансура. «(Друзья) сказали, что не звонили раньше, думали, что в отделении полиции во всем быстро разберутся, по справедливости, и Мансура отпустят. Но все оказалось гораздо сложнее, его задержали», - уточнил корреспонденту «Кавказского узла» Муса.

По его словам, на следующий день ему удалось поговорить с сыном и тот ему рассказал, что на требование показать документы он раскрыл паспорт, но в руки сотруднику полиции не стал давать. По словам Мусы, Мансур не собирался убегать от силовика, «но когда тот стал подходить ближе, Мансур стал отступать». «(Силовик) стал хватать Мансура за одежду, тогда Мансур вырвался и убежал. Когда он понял, что эти «догонялки» ни к чему хорошему не приведут, остановился», - передал слова Мансура его отец.

Муса Абдылхаисиев присутствовал на заседании по апелляционной жалобе на арест сына, где, по его словам, выступление адвоката, в котором приводились убедительные доказательства невиновности Мансура, осталось без внимания. «Прокурор, поддерживая решение суда первой инстанции, заявил, что обвиняемый является уроженцем Чечни и, находясь под домашним арестом, чтобы избежать наказания, может уехать в Чеченскую Республику», - заявил Муса Абдылхаисиев.