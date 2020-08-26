Источники сообщили о взрыве машины в Назрани

26 августа 2020, 23:42

По одной из версий, причиной взрыва автомобиля в Назрани стала взрывчатка, заложенная под днищем, заявил источник.

В Назрани 26 августа по улице Насыр-Кортская, 35 взорвался автомобиль, информации о пострадавших пока нет, отметил источник.

«Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле», - приводит слова источника «Интерфакс». По данным агентства, на месте работают экстренные службы и правоохранители.

Источник газеты «Ингушетия» также сообщил о другой возможной причине инцидента: под днищем автомобиля «Лады Гранта», под пассажирским сиденьем сработало взрывное устройство. «В момент взрыва в салоне никто не находился. Пострадавших нет», - процитировало издание слова своего источника.

По его данным, машина принадлежит местному жителю.

На сайтах ингушских отделений МВД и МЧС на 23.35 мск сегодня нет информации о взрыве машине в Назрани.

"Кавказский узел" также писал, что источник в правоохранительных органах сообщил сегодня о том, что в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики проводили спецоперацию, один из боевиков привел в действие взрывное устройство и погиб. Позже Национальный антитеррористический комитет подтвердил гибель предполагаемого боевика в республике и распространил видео спецоперации.