26 августа 2020, 23:42

Источники сообщили о взрыве машины в Назрани

По одной из версий, причиной взрыва автомобиля в Назрани стала взрывчатка, заложенная под днищем, заявил источник.

В Назрани 26 августа по улице Насыр-Кортская, 35 взорвался автомобиль, информации о пострадавших пока нет, отметил источник.

«Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле», - приводит слова источника «Интерфакс». По данным агентства, на месте работают экстренные службы и правоохранители.

Источник газеты «Ингушетия» также сообщил о другой возможной причине инцидента: под днищем автомобиля «Лады Гранта», под пассажирским сиденьем сработало взрывное устройство. «В момент взрыва в салоне никто не находился. Пострадавших нет», - процитировало издание слова своего источника.

По его данным, машина принадлежит местному жителю.

На сайтах ингушских отделений МВД и МЧС на 23.35 мск сегодня нет информации о взрыве машине в Назрани.

"Кавказский узел" также писал, что источник в правоохранительных органах сообщил сегодня о том, что в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики проводили спецоперацию, один из боевиков привел в действие взрывное устройство и погиб. Позже Национальный антитеррористический комитет подтвердил гибель предполагаемого боевика в республике и распространил видео спецоперации.

Примечание:

"Три человека пострадали при взрыве газа в Ереване", "Число жертв взрыва АЗС на Кубани возросло до двух", "Следователи рассказали подробности о взрыве на АЗС в Волгограде".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

27 августа 2020, 00:42

26 августа 2020, 23:55

26 августа 2020, 22:33

  • Временная подача воды в дома жителей Геленджика не решила проблем горожан

    После огласки в масс-медиа в некоторые дома Геленджика стала подаваться вода, но она не доходила до верхних этажей и была недолго, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» горожане. Скважины были пополнены водой из близлежащего озера, но в отсутствие осадков эта мера станет временной, пояснили в «Концессии водоснабжения Геленджик».

26 августа 2020, 22:25

  • Вдова покончившего с собой жителя Нарткалы решила доказать его невиновность

    Во время обыска во дворе жителя села Нарткала Николая Захарченко силовики целенаправленно прошли к месту, где был обнаружен куст конопли, а в отделе полиции уговорили его подписать пустые протоколы, утверждает жена покончившего с собой 85-летнего пенсионера. Вдова намерена реабилитировать его, пишет сегодня «Медиазона».

26 августа 2020, 21:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи