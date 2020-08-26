НАК обнародовал видео спецоперации в Али-Юрте

26 августа 2020, 16:24

Национальный антитеррористический комитет подтвердил гибель предполагаемого боевика в Назрановском районе Ингушетии и распространил видео спецоперации.

Как информировал "Кавказский узел", источник в правоохранительных органах сообщил сегодня о том, что в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии силовики проводят спецоперацию, один из боевиков привел в действие взрывное устройство и погиб. Активная фаза спецоперации в Назрановском районе Ингушетии завершилась, силовики занялись поиском участника боестолкновения, которому удалось скрыться.

Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что вооруженный человек, обнаруженный силовиками в лесу у Али-Юрта, отказался сдаться и привел в действие самодельное взрывное устройство и "был нейтрализован силами правопорядка".

На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки бомбы. Никто из силовиков и мирных жителей не пострадал, отчитался комитет в релизе, поступившем в распоряжение "Кавказского узла" в 16.16 мск.

Релиз сопровождается видео, на котором около десяти силовиков с оружием идут по полю. Затем демонстрируется лежащий на земле пистолет.

Сегодняшняя спецоперация стала уже шестой в Ингушетии с начала года. Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, ранее предположили ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.