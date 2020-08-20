Разбирательство в шариатском суде выявило раскол среди ингушских активистов

20 августа 2020, 13:52

Показания активиста Идриса Абадиева легли в основу уголовных дел против участников митинга в Магасе, заявили авторы ролика на YouTube-канале Фортанга Org. Абадиев вызвал авторов и распространителей ролика в шариатский суд. Он утверждает, что подписал показания, не читая.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2019 года начались массовые аресты участников мартовского митинга в Магасе, во время которого произошли столкновения с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 задержанных стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. По состоянию на 2 июня 2020 года были вынесены приговоры 23 активистам, при этом отбывали наказание девять из них.

Массовые акции протеста в Ингушетии начались после подписания договора о границе с Чечней. Жители Ингушетии обвинили главу республики в необоснованной уступке территории. Первая фаза протестов происходила осенью 2018 года. 26 марта 2019 года в Магасе состоялся санкционированный с властями митинг. Многие его участники остались на городской площади на ночь, и на следующий день против них была применена сила. Информация о задержаниях ингушских активистов размещена "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Ингушский активист Идрис Абадиев вызвал в шариатский суд адвоката Калоя Ахильгова, Абдул-Хамида Евлоева и его супругу Изабеллу Евлоеву, Ахмеда Бузуртанова, Бориса Кодзоева и других общественных деятелей республики - всех, кто, по его мнению, причастен к монтажу и размещению в интернете видеоролика под названием "Идрис Абадиев дал показания против участников митинга" или иным образом распространял информацию об этих показаниях. Абадиев утверждает, что не давал показаний против участников митинга 26-27 марта 2019 года.

Абадиевы призвали ответчиков удалить ролик и другие публикации, которые повторяют его содержание, а также публично принести ему извинения. "В противном случае мы оставляем за собой право самим применить к ним после установления факта наговора в шариатском суде, деятельность которого ограничена российскими условиями, весь комплекс установленных шариатом воспитательных мер касаемо данного преступления", - говорится в публикации, размещенной на странице племянника истца Мусы Абадиева в Facebook 12 августа.

В условиях светского государства шариатский суд не может применить какие-либо санкции к человеку, которого признает виновным, а лишь накладывает моральные обязательства - признать свою вину и попросить прощения. Шариатский суд принимает иски по вторникам и выдает решения по четвергам. 18 августа в Назрани прошло заседание шариатского суда, от которого активист Магомед Хазбиев потребовал наказать представителя братства Батал-хаджи Хусена Точиева за пренебрежительные высказывания в адрес ингушей, не являющихся баталхаджинцами.

Большинство ответчиков на суд не пришло

Заседание шариатского суда в Назрани по иску Абадиева состоялось 18 августа. На улице у здания дежурили экипажи ГИБДД, сотрудники ГОВД и ЦПЭ. На суде присутствовали представители общественной организации "Народный совет Ингушетиии", общественный деятель Руслан Албаков-Мяршхи, юрист Багаудин Маматов, Идрис Абадиев, его родственники и друзья.

Из ответчиков на суд пришел только адвокат Калой Ахильгов. Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Муса Абадиев, не явившиеся на суд ответчики пояснили, что находятся за границей, опасаясь преследования российскими правоохранительными органами. "На это мы сказали, что они могут прислать представителей либо дать показания с использованием технических средств", - рассказал представитель истца Муса Абадиев.

Кадий Ингушетии Исмаил-Хаджи Цороев выслушал суть претензий Идриса Абадиева, а также ответы Калоя Ахильгова, который заявил, что не причастен к созданию ролика "Идрис Абадиев дал показания против участников митинга" и выразил готовность поклясться в этом. По словам Мусы Абадиева, Ахильгов признал только то, что говорил о самом факте наличия показания Абадиева в деле. "Он, как адвокат, знакомый с уголовным делом, не утверждает, что Идрис Абадиев давал эти показания, а сказал, что имеются подписи и такой документ в деле", - сообщил Муса Абадиев, присутствовавший на заседании.

По словам Мусы Абадиева, его дядя заявил, что имеющиеся в деле показания грубо сфальсифицированы. Идрис Абадиев указал при этом на Багаудина Маматова как на человека, который может подтвердить факт фальсификации как свидетель.

Претензии Абадиева нелогичны, указал корреспонденту "Кавказского узла" Калой Ахильгов. "Идрис Абадиев сказал, что я сделал поклеп. Если это поклеп, то нужно обжаловать действия следователя - это предусмотренная законом процедура, по 124 и 125 статьям УПК - через прокуратуру и через суд. Жалоба на действия следователя, если он вписал не те показания. Обжаловать и доказать. А то, что люди сказали, что показания есть в деле, от этого ничего не меняется. При чем тут шариатский суд, непонятно", - отметил Ахильгов.

Активисты сочли показания Абадиева предательством

Ролик "Идрис Абадиев дал показания против участников митинга" был опубликован на YouTube-канале Фортанга Org 10 августа. В ролике приводятся видеозаписи заявлений Идриса Абадиева с критикой целого ряда ингушских активистов. Авторы ролика делают из этого вывод что Абадиев занимался дискредитацией участников магасского митинга 26-27 марта 2019 года.

Далее демонстрируется копия протокола с показаниями Абадиева против членов Ингушского комитета Национального единства: Ахмеда Барахоева, Багаудина Хаутиева, Мусы Мальсагова, Зарифы Саутиевой, Изабеллы Евлоевой. В показаниях, подписанных Абадиевым 25 апреля 2019 года, говорится, что эти люди "очень агрессивно и слишком активно" "показывали народу, что надо требовать своих прав", "хотели по-быстрому выгнать действующего главу республики Ингушетия и занять его место, поделив власть между собой".

В показаниях Абадиева говорится, что он был против проведения мартовского митинга в Магасе. Однако авторы ролика приводят видеозапись его выступления от 20 марта 2019 года от имени Народного совета Ингушетии. "Все, кто проживает на ингушской земле, должны быть на митинге!" - гласит подстрочный перевод слов Идриса Абадиева, произнесенных на ингушском языке.

По мнению авторов ролика, показания Абадиева легли в основу обвинительного заключения на процессе по делу о митинге в Магасе. К 13.52 мск 20 августа ролик собрал 7433 просмотра и 393 комментария, на 176 отметок "нравится" приходятся 66 отметок "не нравится".

Идрис Абадиев в день публикации этого ролика, 10 августа, ответил на содержащиеся там претензии. Он заявил, что подписал протокол, не читая. "Когда я ознакомлен был с протоколом, то был удивлен: тут 5-10% нет моих показаний. Следователь сказал, что не надо скандалить, исправим. Я без очков читать не могу. Я спросил <адвоката>: "Всё убрали, что я не говорил?" Мне сказали, что да, и я подписал", - перевел корреспондент "Кавказского узла" произнесенное Идрисом Абадиевым в ролике "Комментарий И.Абадиева по поводу провокации о его показаниях против участников митинга 26.03.19 г.".

Это ролик был опубликован 10 августа на YouTube-канале племянника Мусы Абадиева, и к 13.52 мск 20 августа собрал 4038 просмотров и 232 комментария. На 65 отметок "нравится" приходятся 87 отметок "не нравится".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".