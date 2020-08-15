Следком Чечни объявил в розыск пропавших в Грозном троих дагестанцев

15 августа 2020, 01:52

Следователи объявили в розыск троих жителей Дербента, которые пропали в Грозном 10 февраля текущего года. По факту их исчезновения в Чечне возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Как сообщал "Кавказский узел", родные жителей Дербента Ниллана Алиева (в СМИ его имя такжде приводится как Нилан), Сеидайдина Мустафаева и Хакима Аскерова заявили об их исчезновении в Грозном. В последний раз пропавшие выходили на связь 10 февраля. Telegram-канала Baza со ссылкой на родственников пропавших сообщил, что один из не вернувшихся из Грозного критиковал руководство Чечни, а незадолго до исчезновения они опубликовали в соцсети видео, как курят на фоне мечети "Сердце Чечни". Пользователи Instagram предположили, что это и стало причиной исчезновения дербентцев. МВД по Чечне объявило их в розыск как пропавших без вести.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), разыскиваются разыскиваются без вести пропавшие Мустафаев Сеидайдын Сеидмухтарович 25.02.1985 года рождения, Алиев Ниллан Феранезович 28.09.1989 года рождения, Аскеров Хаким Керимович 27.03.1958 года рождения, говорится в официальном сообщении следкома, опубликованном 14 августа.

По данным следователей, 10 февраля 2020 года жители Дербента Мустафаев Сеидайдын, Алиев Ниллан и Аскеров Хаким на автомашине «Лада Калина» прибыли в Чеченскую Республику и остановились в хостеле «Турист» в Грозном по улице Гадаева, откуда при невыясненных обстоятельствах пропали без вести. С указанного времени местонахождение мужчин, а также транспортного средства, не установлено.

Отметим, что официальное сообщение о розыске было опубликовано не на странице Следственного управления СКР по Чечне, а на официальной странице регионального управления СКР по Пензенской области.

Напомним, что 20 февраля Наргиз Казимова рассказала, что, по ее сведениям, пропавшие дербентцы находятся в одной из силовых структур Чечни. Однако эту информацию не подтвердила супруга Сеидайдина Мустафаева Насиба Мустафаева. Новых сведений о местонахождении пропавших нет, рассказала она 21 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Ниллана Алиева провела 23 февраля одиночный пикет, на котором попросила Рамзана Кадырова помочь в поисках.

Один из пропавших в Чечне 35-летний Сеидайдин Мустафаев публиковал в соцсетях видео, в которых в резких выражениях высказывался о Рамзане Кадырове. Озвученные Мустафаевым оскорбления в адрес Кадырова могли стать причиной неприятностей для Сеидайдина и его спутников, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.