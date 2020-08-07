НАК рапортовал о двух убитых в Ингушетии боевиках

07 августа 2020, 09:04

В спецоперации в Назрани и селе Сагопши убиты два боевика, еще один человек задержан, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 6 августа в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района проходила контртеррористическая операция. Источник в силовых структурах сообщил, что убит один предполагаемый боевик, потерь среди силовиков нет. Спецоперация в Назрани стала четвертой в Ингушетии с начала года.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), силовики получили информацию о том, что в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района скрываются боевики. Территория, прилегающая к этим домам, была оцеплена. Находившимся там людям было предложено сложить оружие и сдаться. "В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан", - цитирует сообщение НАК РИА "Новости".

На месте боестолкновения найдены оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, проинформировали в НАК.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.