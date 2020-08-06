Активист Халитов потребовал реакции Минздрава Дагестана на противодействие "Альянсу врачей"

06 августа 2020, 17:06

Министерство здравоохранения Дагестана должно обратить внимание на препятствия со стороны руководителей медучреждений региона активистам "Альянса врачей", заявил сегодня на акции протеста врач Салим Халитов и пообещал проводить пикеты до тех пор, пока не будет реакции на его требование.

Как сообщал "Кавказский узел", Салим Халитов указал на нарушения в работе Республиканского ортопедо-травматологического центра и после этого уволился из него. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях. 21 июля Халитов пожаловался на противодействие профсоюзу врачей в Дагестане.

Критикуя ортопедо-травматологический центр, Халитов, в частности, указывал Минздраву Дагестана недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Однако министерство приняло сторону главврача центра.

Сегодня Салим Халитов провел у здания Минздрава Дагестана одиночный пикет с 14.00 до 15.30 мск. Как заявил активист, он таким образом выразил протест препятствиям, которые чинят "Альянсу врачей" руководители медучреждений в Дагестане.

Пикеты будут проходить ежедневно, пока региональный Минздрав не начнет реагировать на требования активистов, сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте профсоюза "Альянс врачей" указано, что Салим Халитов возглавляет дагестанское отделение организации. Комментариями Минздрава Дагестана и руководства Республиканского центра травматологии и ортопедии относительно требований Халитова "Кавказский узел" пока не располагает.