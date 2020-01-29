Махачкалинцы поддержали пикет критикующего Минздрав врача

29 января 2020, 15:28

Министерство здравоохранения Дагестана должно признать свою неправоту и наказать ответственных за нарушения в работе ортопедо-травматологического центра, заявил сегодня на акции протеста врач Салим Халитов. К пикету Халитова присоединился один из прохожих.

Как писал "Кавказский узел", бывший завотделением дагестанского ортопедо-травматологического центра Салим Халитов указал Минздраву республики на нарушения в работе учреждения и недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Ведомство приняло сторону главврача центра, и Халитов уволился.

Главой проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Он также пожаловался на условия своей работы, продемонстрировав на видео кабинет без окна и узкий проход в проявочную комнату, через который приходится протискиваться боком.

Сегодня Салим Халитов вышел на одиночный пикет к зданию республиканского центра травматологии и ортопедии. На акции, продолжавшейся около получаса, присутствовали журналисты и блогеры, которые снимали происходящее. К Халитову также подходили прохожие, многие из которых поддержали протестующего. Один из прохожих даже принял участие в пикете, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Я добиваюсь восстановления справедливости и устранения всех нарушений, которые происходят", - сказал Халитов на акции. Он настаивает на том, чтобы руководство больницы и Минздрав республики признали свою неправоту. "Требование только в одном: чтобы они признали свои ошибки, назвали вещи своими именами и наказали виновных. Если я виновен, пусть меня наказывают", - заявил врач корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Халитова, реакция Минздрава на его видеообращение была формальной. "По тем пунктам, которые я в своем видеообращении озвучивал изначально, не было разбирательств как таковых, и все они происходили без меня", - подчеркнул пикетчик.

Он отметил, что уже не может вернуться на прежнюю должность. "Я уже никак не могу восстановиться, потому что на мое рабочее место пригласили работника по письменному договору", - пояснил он. Салим Халитов полагает, что Минздрав форсировал замещение вакантной должности, чтобы лишить его возможности вернуться.

Халитов заявил на акции, что требует извинений от министра здравоохранения Дагестана за "клевету" со стороны ведомства, сообщил "Черновик". "Наши руководители должны с нами считаться. Мы не являемся рабами", - говорит Халитов на видео пикета, опубликованном на Youtube-канале издания.

На видео Халитов стоит в белом халате с плакатом "Вы хотите избавиться от врачей, которые говорят правду!". Протестующий заявил, что будет "стоять до конца". "Вы знали, что я горец! Вы знали, что заденете меня своей клеветой! Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ваша цель - сделать все возможное, чтобы я не отозвал свое заявление", - написал он на плакате.

К 15.28 мск 29 января это видео собрало 267 просмотров, 4 комментария и 28 отметок "нравится". У канала более девяти тысяч подписчиков.