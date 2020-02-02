Салим Халитов подверг критике итоги проверки Минздрава в больнице

02 февраля 2020, 11:32

Минздрав Дагестана во время проверки ортопедо-травматологического центра в Махачкале проигнорировал несколько нарушений в проекте помещения для компьютерного томографа, сообщил сегодня уволенный на фоне спора с Минздравом завотделением центра Салим Халитов.

Как писал "Кавказский узел", бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедо-травматологического центра имени Цахаева Салим Халитов указал Минздраву Дагестана на нарушения в работе учреждения и недоступность высокотехнологической диагностики для пациентов с полисом ОМС. Министерство приняло сторону главврача центра, и Халитов уволился.

Главной проблемой Салим Халитов назвал то, что мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) стоимостью около 49 млн рублей планируют установить в неподходящем для этого аппарата кабинете. Установку аппарата, по его словам, планируется завершить до 15 февраля, а провести ремонтные работы в помещении - в первом квартале этого года. "Боятся не уложиться в сроки: им нужно отчитаться, что получили аппарат и он уже работает", - пояснил врач "Кавказскому узлу".

Во время проверки в ГБУ «Республиканский центр травматологии и ортопедии им. Н.Ц. Цахаева», которую провела комиссия министерства, представитель поставщика МСКТ признал помещение для монтажа томографа "соответствующим требованиям технической документации и паспорта аппарата МСКТ", сообщил 31 января Минздрав Дагестана.

"Размеры основных помещений, где планируется размещение компьютерного томографа, соответствуют требуемым нормативам, предусмотренных СанПиН 2.6.1.1192-03, подготовительные работы осуществлены в соответствии с техническим заданием поставщика и приняты его представителем с оформлением протокола готовности помещения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Комиссия нашла один недостаток, связанный с проходом для персонала между элементами стационарного оборудования, подчеркивается в сообщении. Его ширина 60 см, а должна быть не менее 80 см. "Для устранения данного недостатка, по согласованию с поставщиком оборудования, произведены выемки с обеих сторон в стене", - сообщил Минздрав.

Халитов ранее пожаловался также на условия своей работы, продемонстрировав на видео кабинет без окна и узкий проход в проявочную комнату, через который приходится протискиваться боком.

На отчет Минздрава Салим Халитов отреагировал видеообращением, размещенным сегодня на его странице в Instagram. Врач сообщил, что изучил паспорт аппарата МСКТ, данные Роспотребнадзора и проект, сделанный поставщиком, и нашел другие нарушения.

В своем видео Халитов демонстрирует схему помещения для монтажа аппарата. Согласно СанПиН, ширина процедурного кабинета должна быть не менее четырех метров, показал Салим Халитов. "В нашем случае размер (ширины кабинета) – 3,75 метра. Это несоответствие. Минздрав нам говорит, что это исправляется созданием выемок в стене... Они пытаются вписаться в стандарты, но это не стандарты, потому что у нас стена [становится тоньше]", - говорит на видео Салим Халитов.

Кроме того, по его словам, схема помещения предусматривает размещение дверного проема не в том месте, где он должен находиться. "Нарушение номер три: минимальное расстояние от трубки аппарата до смотрового окна должно составлять два метра. В нашем случае оно не достигается", - говорит Халитов, демонстрируя схему помещения.

Также врач счел нарушением расположение стола лаборанта. На показанной им схеме видно, что, согласно проекту, стол находится около противоположной от смотрового окна стены. "Смотровое окно создается для того чтобы лаборант сидел и смотрел в него, но у нас он сидит спиной к смотровому окну, это тоже неправильно", - сказал Салим Халитов.

"Все эти нарушения связаны с кабинетом мультиспирального компьютерного томографа. Я воздерживаюсь от комментариев по другим нарушениям – касательно рентгеновского кабинета, архива, платных услуг МРТ и прочих", - подчеркнул в конце видео Халитов.

Ранее Халитов рассказал "Кавказскому узлу", что для хранения архива больницы используется неосвещенное помещение с голыми кирпичными стенами. Также он указал, что 90% исследований МРТ в клинике проводятся на платной основе. Новый аппарат МСКТ также будет использоваться лишь для оказания платных услуг, а пациентам с полисом ОМС это исследование не будет доступно, выразил опасение врач.

Минздрав Дагестана на своем сайте и на странице в Instagram пока не отреагировал на критику Салима Халитова.

Напомним, что 28 января Халитов провел пикет с требованием к Минздраву признать свою неправоту и наказать ответственных за нарушения в работе центра. 1 февраля врач рассказал "Кавказскому узлу", что решил не проводить больше акции протеста, так как Минздрав Дагестана на них не реагирует. Он также сообщил, что намерен отозвать заявление об увольнении и в судебном порядке требовать восстановления на работе.